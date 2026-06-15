Pokaždé, když usedá před televizní obrazovku k dalšímu přenosu z prestižního atletického mítinku, hlavou jí běží otázka: Podaří se dnes někomu konečně překonat můj rekord z Mnichova roku 1983? A už bezmála 43 let si na konci každého závodu odpoví legendární československá atletka Jarmila Kratochvílová stejně: Tak nic, pořád je můj! „Ani ve snu by mě nenapadlo, že ten rekord může vydržet tak dlouho,“ přiznává pětasedmdesátiletá rodačka z Golčova Jeníkova. I když – první červnový víkend letošního roku měl její výjimečný čas 1:53,28 namále.
O tom, co bylo, nemají ani potuchy. Každopádně jim vždy říkám: Můžete mít všechny možné vymoženosti, i boty, které běhají skoro samy, ale pokud vás atletika nebaví, raději ji nedělejte.