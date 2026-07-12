Co vás před osmnácti lety přimělo opustit Arménii? A proč jste zamířil zrovna do Česka?
Měl jsem už v České republice tetu, která tu tehdy rok pracovala jako švadlena. Tak jsem se jednoho dne prostě rozhodl, že vyzkouším něco nového a vyrazím za ní. Pomohla mi s vyřízením papírů a do třech měsíců jsem byl tady – na pracovní vízum, přes agenturu. Nebyla to ale rozhodně má první cesta za hranice rodné země, já cestuji celý život, už od dětství. V Arménii jsem strávil zhruba dvanáct let, to v Česku jsem mnohem déle.
Musel jsem se vrátit na vojnu. Ta je v Arménii na dva roky. Je to úplný životní základ, bez toho tam vůbec nelze fungovat. Klade na obranu státu velký důraz.