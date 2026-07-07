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Začalo vojenské cvičení pro středoškoláky, Náměšť hlásí vyšší zájem než loni

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  10:27
Účastníci při registraci k dobrovolnému vojenskému cvičení pro studenty...

Účastníci při registraci k dobrovolnému vojenskému cvičení pro studenty středních škol v kasárnách 22. základny vrtulníkového letectva. (7. července 2026) | foto: ČTK

Studenti u kasáren 22. základny vrtulníkového letectva před začátkem...
Studenti středních škol při registraci k dobrovolnému vojenskému cvičení v...
Účastník při registraci k dobrovolnému vojenskému cvičení pro studenty...
Vojenská brožura jednoho ze studentů při registraci k dobrovolnému vojenskému...
13 fotografií
V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než loni. Potrvá do 31. července, řekl velitel náměšťského cvičení Filip Šilhan. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech, celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí.

„Čeká je stejný obsah, jako by je čekal na kurzu základní přípravy ve Vyškově. Držíme se stejných osnov a stejného programu. Budou se učit znalosti a dovednosti jednotlivce, a to ve všech druzích příprav. Z mého pohledu je určitě nejnáročnější adaptace na to být vojákem, naučit se to, že je člověk součástí kolektivu a už si nemůže úplně dělat, co chce,“ řekl Šilhan.

Po příchodu do vojenského areálu čekala mladé lidi kontrola osobních dokladů a rozdělení do čet a družstev. Ještě v úterý se také vydají do Vyškova pro výstroj, protože vlastní výstrojní sklad 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou nemá.

Studenti u kasáren 22. základny vrtulníkového letectva před začátkem dobrovolného vojenského cvičení pro studenty středních škol. (7. července 2026)
Účastníci při registraci k dobrovolnému vojenskému cvičení pro studenty středních škol v kasárnách 22. základny vrtulníkového letectva. (7. července 2026)
Studenti středních škol při registraci k dobrovolnému vojenskému cvičení v kasárnách 22. základny vrtulníkového letectva. (7. července 2026)
Účastník při registraci k dobrovolnému vojenskému cvičení pro studenty středních škol v kasárnách 22. základny vrtulníkového letectva. (7. července 2026)
Vojenská brožura jednoho ze studentů při registraci k dobrovolnému vojenskému cvičení v kasárnách 22. základny vrtulníkového letectva. (7. července 2026)
13 fotografií

„Dnešek bude především o administrativě, nebo jako tomu říkáme o in-processingu, jehož součástí je projití zdravotními prohlídkami, respektive zkontrolování zdravotnické dokumentace, vystrojení některými druhy materiálu. A první polovina žáků nám také odjede do výstrojního skladu, kde dostane své maskáče,“ řekl Šilhan.

Cvičení je určené pro plnoleté středoškoláky, kteří jsou občany České republiky a jsou bezúhonní. Jejich fyzická zdatnost se před přijetím neprověřovala, to je čeká až v úvodu kurzu.

„V životě se posunu, vybuduju si disciplínu“

„Čekám od toho, že se nějak v životě posunu, vybuduju si disciplínu a zažiju něco nového,“ řekl dvaadvacetiletý Kade Sanga z Velkého Meziříčí. Největší obavy má právě z fyzické náročnosti výcviku, i když chodí cvičit do posilovny i běhat. Armádní kariéru zatím neplánuje, nejdřív chce studovat vysokou školu.

Jaké to je být voják, si do Náměště nad Oslavou přijel vyzkoušet i jeho kamarád a spolužák Martin Mejzlík. „Trošku se bojím hodu granátem, budí to respekt,“ řekl Mejzlík. Vážně uvažuje o tom, že se stane členem armády nebo aktivních záloh.

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Absolventi cvičení budou mít po složení přísahy nárok na odměnu téměř 47 tisíc korun (před zdaněním).

Náměšťská vrtulníková základna se loni stala dějištěm přísahy všech účastníků cvičení. Dokončilo ho 634 středoškoláků ze 718 přihlášených. Přímo v Náměšti ho absolvovalo 51 lidí včetně 12 dívek. Letos se do Náměště nad Oslavou přihlásilo 38 dívek.

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