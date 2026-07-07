„Čeká je stejný obsah, jako by je čekal na kurzu základní přípravy ve Vyškově. Držíme se stejných osnov a stejného programu. Budou se učit znalosti a dovednosti jednotlivce, a to ve všech druzích příprav. Z mého pohledu je určitě nejnáročnější adaptace na to být vojákem, naučit se to, že je člověk součástí kolektivu a už si nemůže úplně dělat, co chce,“ řekl Šilhan.
Po příchodu do vojenského areálu čekala mladé lidi kontrola osobních dokladů a rozdělení do čet a družstev. Ještě v úterý se také vydají do Vyškova pro výstroj, protože vlastní výstrojní sklad 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou nemá.
„Dnešek bude především o administrativě, nebo jako tomu říkáme o in-processingu, jehož součástí je projití zdravotními prohlídkami, respektive zkontrolování zdravotnické dokumentace, vystrojení některými druhy materiálu. A první polovina žáků nám také odjede do výstrojního skladu, kde dostane své maskáče,“ řekl Šilhan.
Cvičení je určené pro plnoleté středoškoláky, kteří jsou občany České republiky a jsou bezúhonní. Jejich fyzická zdatnost se před přijetím neprověřovala, to je čeká až v úvodu kurzu.
„V životě se posunu, vybuduju si disciplínu“
„Čekám od toho, že se nějak v životě posunu, vybuduju si disciplínu a zažiju něco nového,“ řekl dvaadvacetiletý Kade Sanga z Velkého Meziříčí. Největší obavy má právě z fyzické náročnosti výcviku, i když chodí cvičit do posilovny i běhat. Armádní kariéru zatím neplánuje, nejdřív chce studovat vysokou školu.
Jaké to je být voják, si do Náměště nad Oslavou přijel vyzkoušet i jeho kamarád a spolužák Martin Mejzlík. „Trošku se bojím hodu granátem, budí to respekt,“ řekl Mejzlík. Vážně uvažuje o tom, že se stane členem armády nebo aktivních záloh.
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Absolventi cvičení budou mít po složení přísahy nárok na odměnu téměř 47 tisíc korun (před zdaněním).
Náměšťská vrtulníková základna se loni stala dějištěm přísahy všech účastníků cvičení. Dokončilo ho 634 středoškoláků ze 718 přihlášených. Přímo v Náměšti ho absolvovalo 51 lidí včetně 12 dívek. Letos se do Náměště nad Oslavou přihlásilo 38 dívek.