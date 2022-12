Jihlava se přiblížila stavbě nové arény, zastupitelé přihodili druhý úvěr

V rozpočtu schválených 800 milionů na arénu je tvořeno dvěma částmi. Jednou je 450 milionů z již schváleného úvěru, který je účelově vázán na arénu. Druhou částí je pak 350 milionů korun jako první část příspěvku od kraje z celkové půl miliardy.

Nový třísetmilionový úvěr je určen na strategické investice města. Mezi nimi právě aréna tvoří jednu z priorit. Navíc v minulém týdnu už radní schválili uzavření smlouvy se správcem stavby haly. Tím je sdružení Fetters management - Delta.

„Je to určitě významný krok k tomu, abychom projekt arény mohli posunout k realizaci. Má nám dát operativu k tomu, aby orgány města mohly rozhodnout o dokončení výběrového řízení zakázky,“ uvedl radní David Beke (ODS).

Radnice dlouhodobě řeší, jak velkou stavbu financovat. Ve výběrovém řízení z jara letošního roku totiž nejnižší nabídka firem na stavbu arény činila 1,9 miliardy korun, což je o 500 milionů víc, než s jakou sumou město počítalo. Na arénu má vyčleněnou částku 1,4 miliardy. Tvoří ji úvěr 600 milionů korun, půl miliardy dá Kraj Vysočina a 300 milionů má být dotace Národní sportovní agentury.

Radní věří v ministerstvo pro místní rozvoj

Výběrové řízení na dodavatele stavby ještě není u konce a podle Bekeho je společnost s nejnižší nabídkou ochotna cenu držet do jara. Výběrové řízení by podle vedení města mohlo být uzavřeno během dvou měsíců.

Pokud jde o další zdroje financování arény, radnice vkládá naděje do získání dotace ministerstva pro místní rozvoj na brownfieldy. Ale ani tam ještě není jasno. Využít se může část či celá suma z plánovaného 300milionového úvěru, který si chce město nově vzít na strategické investice.

Během diskuze opoziční zastupitelé apelovali na to, aby prioritou bylo stále vícezdrojové financování arény. Jasněji o způsobech pokrytí nákladů na stavbu arény by mohlo být za měsíc. Jak poznamenal primátor Petr Ryška (ODS), v lednu by se chtěl setkat se zastupiteli na pracovním semináři, kde by chtěl důkladně rozebrat financování arény. „Koncem ledna budeme mít víc informací,“ konstatoval.

Například opoziční zastupitel Radek Hošek (STAN) vyjádřil obavy, že aréna neúměrně zatíží rozpočet. „Zabrzdí to spoustu dalších věcí, které by se daly realizovat. Teď jsme na 1,9 miliardy korun a jsem přesvědčený, že to není částka konečná,“ řekl.

Kdo bude arénu provozovat, ještě není jasné

Pokud se bude aréna podle primátora stavět, tak sice výrazně zasáhne do ekonomiky města, ale určitě ne v roce 2023. „Byla by to v příštím roce jenom malá částka z toho celého objemu,“ uvedl.

Radek Hošek upozornil, že není také stále jasné, kdo bude arénu provozovat. Podle primátora to bude obchodní společnost města.

„Může to být nově založená obchodní společnost, nebo taková, která sdruží více sportovišť. Musíme to rozhodnout hodně brzy, v lednu to budete vědět,“ oznámil zastupitelům.

Nová aréna by měla stát na místě bývalého zimního stadionu. Ten je nyní už osmý měsíc zavřený a hokejisté Dukly Jihlava hrají v dočasném azylu v Pelhřimově a v Jindřichově Hradci. Zastupitelé klubu HC Dukla Jihlava, který je vlastněn městem, schválili pro příští rok dotaci 6,25 milionu korun na zajištění provozu během demolice haly a stavby arény.