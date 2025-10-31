Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase Dukly s Třebíčí. Policisté žádají veřejnost o pomoc, zjistit chtějí hlavně totožnost mužů na fotografiích.
foto: Policie ČR

Pracovník ostrahy byl napaden v průběhu zápasu, přibližně před sedmou hodinou večer. K incidentu došlo v prostoru pro novináře na straně domácích fanoušků.

„Napadený muž čelil útoku ze strany dvou mužů, kteří ho opakovaně udeřili pěstí. Fyzickému napadení se aktivně bránil a pomohli mu další fanoušci,“ popsala událost policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Napadený strážný byl zraněn, ale ošetření nevyhledal ani incident neoznámil. Informace k napadení zjistili policisté vlastním šetřením. Případ řeší jako pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví.

Pomohly jim i kamery, které jsou v nové areně takřka všudypřítomné. Ty také zachytily dva muže, jejichž totožnost by policisté potřebovali zjistit. „Žádáme občany, kteří muže na fotografiích poznají, aby se přihlásili na tísňové lince 158,“ nabádá mluvčí.

Muži se samozřejmě mohou přihlásit i sami. Vyšetřovatelé rovněž uvítají, pokud se přihlásí fanoušci, kteří se do konfliktu zapojili a členovi ostrahy pomohli.

Kamery vidí skoro vše, identifikují každý obličej

Nová Horácká arena byla otevřena o minulém víkendu, kdy se v ní odehrál první hokejový zápas. Do poloviny týdne stihla další dva. Mimo to, že všechna tři prohrála, si fanoušci uřízli ostudu svým chováním. Ti hostující z Třebíče v úterý poničili a počmárali toalety, domácí pak prostory polepili samolepkami.

Napadení ostrahy je dalším z incidentů, který se v nové aréně první týden provozu stal. Přitom úterní derby s Třebíčí bylo dopředu vyhodnoceno jako rizikové utkání. Pořadatel posílil ostrahu. Zjevně to úplně nezabralo.

„Pokud někdo chce něco zničit nebo někoho napadnout, učiní tak a nikdo mu v tom nezabrání. Není možné, aby pořadatelé či třeba policisté byli úplně vždy a všude,“ konstatoval jednatel Horácké multifunkční areny Martin Lindovský.

Velice v těchto situacích pomáhá kamerový a bezpečnostní systém v hale. Ten by měl být vůbec nejmodernější v Česku. „Díky kamerám jsme schopni detekovat obličej každého jednotlivého návštěvníka v hledišti. Kvůli legislativě kamery nemohou být úplně ve všech prostorách haly. Velkou většinu jich ale pokrýt dokážou,“ dodává Lindovský. Záznamy z kamer jsou v případě jakékoliv nepřístojnosti vyšetřovatelům k dispozici.

27. října 2025

Vedení haly i proto apeluje na veřejnost, aby se podobných nepřístojností vyvarovala. Dříve či později se jejich aktéry podaří identifikovat, ztotožnit a dohledat. „Základem by ale mělo být dodržování všech řádů i slušnost,“ dodal jednatel arény.

Nová multifunkční aréna v Jihlavě za dvě a čtvrt miliardy korun zatím slouží pouze hokejistům. První tři zápasy se mohly odehrát za snížené kapacity na polovinu. Do budoucna se stane dějištěm i velkých společenských a kulturních akcí. Slavnostní otevření s koncerty kapel i třeba akrobatickým vystoupením je naplánováno na sobotu 8. listopadu.

