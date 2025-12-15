Garáže se nacházejí přímo pod ledovou plochou areny. Mají více než stovku míst, přibližně 15 je určeno handicapovaným. Svá místa tu má rezervované vedení arény i hokejová Dukla Jihlava. Stále jich ale zbývá dost k dispozici pro veřejnost.
Parkování vyjde na 20 korun za hodinu, přičemž prvních 15 minut je zdarma. Krátké zastavení kvůli vyzvednutí osob nebo zásilek tak řidiče nic stát nebude. Prostor může sloužit nejen návštěvníkům okolních úřadů a obchodů, ale i všem, kdo míří dál do centra.
Před vjezdem informuje o aktuální obsazenosti LED ukazatel. Dovnitř se dá dostat výhradně z Jiráskovy ulice, a to ve směru od centra k autobusovému nádraží. A jedno upozornění: ve dnech hokejových zápasů či jiných velkých akcí bude parkoviště vyhrazeno týmům, produkčním skupinám a dalším pracovníkům, kteří akci zajišťují.
„Otevřením parkoviště aréna reaguje na poptávku, kterou v Jihlavě slyší už roky - že míst k zaparkování v širším centru není nikdy dost. Teď k nim přibyl nový podzemní prostor, který má situaci alespoň o něco zjednodušit,“ uvedl Bedřich Musil, mluvčí městské společnosti Horácká multifunkční aréna, která arénu provozuje.