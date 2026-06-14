Symbol křiklavé architektury šel k zemi. V Jihlavě padla brána z devadesátek

Pracovníci demoliční čety nejdřív budovu vjezdu odstrojili a v sobotu ráno zbavili i všech skel. Pak začal pracovat bourací stroj. V sobotu o půl druhé hlavní část „ozdobné“ ocelové konstrukce padla. Stroj pak změť zohýbaných nosníků a plechů stříhal na části.
Vjezdová brána byla postavena v roce 1993 podle projektu jihlavského architekta Jaromíra Homolky.
Byla pokračováním zástavby nového areálu nemocnice (novém je míněno někdejší optikou, protože v takzvaném starém areálu u třídy Legionářů nemocnice už není) mezi ulicemi Vrchlického a Rantířovská. „Stará brána měla nejlepší léta za sebou, nyní ustupuje modernějšímu a vzhlednějšímu řešení,“ uvedla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.
Areál nové jihlavské nemocnice se začal rodit v 60. letech 20. století. Tehdy byl jako první postaven dnes též už neexistující infekční pavilon v sousedství židovského hřbitova. „Stavby, které v jeho blízkosti přibyly v 70. a 80. letech, představují spíše banální normalizační architekturu. Tu ozvláštnily až přestavby a přístavby z 90. let, navržené architektem Pavlem Fouskem a později Jaromírem Homolkou z jihlavského ateliéru Penta,“ napsala o areálu nové nemocnice v rámci projektu Jihlavský architektonický manuál Tereza Štěpánová.
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Architektonický manuál Jihlavy už je v tisku, práce na něm trvala pět let
Homolka v roce 1993 vyprojektoval hospodářskou vrátnici, zamýšlenou jako provizorní. „V její zářivě červené lehké konstrukci je patrná inspirace postmoderním tvaroslovím,“ popsala Štěpánová. V objektu brány fungovala řadu let až do letošního května oblíbená Burgrárna.
Bránu zbourali v rámci aktuálních stavebních investic v areálu. Zahájila se tu výstavba nového parkovacího domu a Pavilonu rehabilitační, následné a geriatrické péče. Celá zakázka má cenu 1,6 miliardy korun bez daně.
Parkovací dům s téměř čtyřmi sty stáními by měl být dokončen do 15 měsíců od zahájení stavby. „Nový nemocniční pavilon se postaví do 33 měsíců od předání staveniště,“ uvedl hejtman Vysočiny Martin Kukla. Staveniště firmě předali loni na konci července.
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Nové pavilony, oddělení i sály. Jihlavská nemocnice plánuje obří modernizaci
Nyní zbouranou bránu, připomínající spíše než vjezd do nemocnice bránu vojenské základny, zařadil před sedmi lety do své kolekce typických devadesátkových jihlavských staveb milovník architektury Šimon Kochan. „Architekti tehdy vyjeli do světa, viděli, co se kde staví, snažili se dohnat Západ. Jejich tvorba najednou mohla být svobodná, vše bylo dovoleno. Chtěli experimentovat, proto jejich stavby působí, jako by tam chtěli nacpat všechny nápady, které měli,“ popsal tehdy pro iDNES.cz Kochan.