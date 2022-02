Žďár zná podobu zázemí pod Zelenou horou, stavět se ale jen tak nezačne

Město Žďár nad Sázavou společně s římskokatolickou farností coby zadavatelé soutěže zveřejnili vítězný návrh architektonické soutěže.

Zázemí pro personál a turisty v Sychrově ulici však nevyroste v nejbližších letech, i když památce UNESCO s návštěvností kolem 30 tisíc platících návštěvníků ročně citelně chybí.

„Soutěž na ITC Zelená hora je milník. Zásadní posun je v tom, že se dostáváme do fáze, že se dříve či později zrealizuje tolik potřebné zázemí,“ řekl starosta Martin Mrkos.

Po ukončení soutěže bude následovat takzvané jednací řízení bez uveřejnění. „Vítěz soutěže o návrh bude vyzván k uzavření smlouvy,“ vysvětlil městský architekt a sekretář soutěže Zbyněk Ryška.

„Nejdřív musíme na základě soutěže změnit územní plán, teprve potom se může začít projektovat a připravovat další kroky jako územní rozhodnutí a stavební povolení. A až poté můžeme vybrat dodavatele a stavět,“ dodal k dalšímu harmonogramu.

Peníze nejdřív za čtyři roky, hlásí farnost

Architektonická soutěž vyšla celkově zhruba na půl milionu. Stavba ITC, do které bude investovat farnost, by měla stát podle zadání soutěže do 20 milionů korun, naopak město se postará o navazující infrastrukturu za zhruba 15 milionů.

Podle vyjádření farnosti, která poutní kostel sv. Jana Nepomuckého od roku 2014 spravuje, však není stavba ITC na pořadu dne. „V nejbližších třech čtyřech letech na to nebudeme mít peníze. I když se třeba objeví velkorysý dotační program, spoluúčast bude na nás. Na druhou stranu je dobře, že plán a vize je,“ vyjádřil se farář Vladimír Záleský.

Podle něj farnost potřebuje hlavně zázemí s toaletami pro poutníky a tým průvodců. Dá se stavět na etapy či podle aktuálních potřeb nebo návštěvnosti a finančních možností.

Farnost se v posledních letech soustředila na velkou obnovu poutního kostela za více než 40 milionů korun, která skončila loni na podzim.

„V dalších dvou letech se budeme zabývat opravou ambitů (prstenec chodeb, kaplí a bran obklopující kostel - pozn. red.), jeho vnějších a vnitřních omítek včetně obnovení štukové výzdoby,“ vysvětlil zástupce farnosti s tím, že obnova rozlehlé stavby bude dvakrát větší investicí než obnova samotného kostela. Farnost také finančně vyčerpává oprava barokních varhan v bazilice.

Vyhrála nejméně problematická podoba

Čím zaujal vítězný návrh porotu, v níž zasedli vedle zástupců města, farnosti a Národního památkového ústavu také známá jména české architektury jako Fránek, Wahla, Sendler a Všetečka?

„Autoři zvolili vhodné umístění objektu na úpatí samotné Zelené hory podél ulice Sychrova. Objekt staví do nejméně problematické podoby vzhledem ke konfrontaci se samotným kostelem. Řešení maximálně zachovává pohledové osy a nekonkuruje siluetě památky,“ shrnul hodnocení Zbyněk Ryška.

Právě pohledové osy byly jedním z klíčových kritérií, architekti proto zakreslovali objekty i do reálných fotografií.

Vítězný ateliér vytvořil jednopodlažní materiálově střídmý objekt se zelenou střechou. „Používáme pouze pohledový beton a sklo, ze tří stran jej zahalujeme do pomyslného závoje tvořeného z cortenových sítí,“ popsal Petr Stolín v autorské zprávě.

Podle městského architekta Ryšky je půdorys řešen racionálně a není problém se stavbou pracovat podle potřeb farnosti.

Památkáři povolili jediné místo

Součástí návrhu je i řešení dopravy a parkování. „Návrh zároveň splňuje veškeré požadavky na provoz zájezdových autobusů a zastávky MHD Sychrova. Místo je nejméně rušivým bodem v rámci přilehlé výstavby rodinných domů a zároveň tvoří přechod mezi urbanizovanou zástavbou a územím Zelené hory,“ dodal Ryška. Jde o to, aby co nejméně autobusů a aut projíždělo ulicemi mezi okolními domy a turismus nezatěžoval obyvatele.

Architekti ve svých návrzích pracovali nejčastěji se třemi místy v „závazně řešeném území“. V blízkosti schodiště, na úpatí kopce u křižovatky s Vejmluvovou ulicí a v klínu u hřiště ve Vejmluvově ulici.

Právě diskuse o výběru místa trvala roky a úpatí Zelené hory směrem k městu bylo jediným místem, které povolili památkáři. Přesto proti soutěži už po jejím vypsání vznikla petice, která žádá zastavení dalších kroků.