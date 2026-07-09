Před staletími chodili Meziříčím Germáni, ukázaly archeologické nálezy

„Víme, že tento nález je z období takzvané doby římské a na tomto území byli Germáni, přičemž se předpokládá, že oblast Moravy zaujímal kmen Markomanů,“ uvedl Šimon Kochan, archeolog ze společnosti Archaia, která záchranný výzkum provádí.
Maskovité (ozdobené reliéfem lidské tváře, připomínajícím masku – pozn. red.) kování zámku bylo podle něho vyrobeno asi v římské provincii. „Sem se dostalo zřejmě prostřednictvím germánského obchodování s Římany, nebo vlivem válečných konfliktů, kdy Germáni často podnikali přepady římských provincií, odkud si brali jejich luxusní zboží. Zřejmě byly tedy tyto předměty vyrobeny v nějaké z římských provincií, z nichž nejblíže nám byly provincie Panonie a Noricum,“ přiblížil.
Nálezy chce vedení města v budoucnu vystavit na důstojném místě. „Zatím o tom diskutujeme, mohlo by to být třeba ve vestibulu radnice,“ řekl starosta města Alexandros Kaminaras.
„I podle archeologů jde v kontextu Vysočiny o mimořádně bohaté naleziště. Ačkoli především v počátku ten výzkum stavbu protahoval, tak je to něco, co v budoucnu možná bude na celé akci tím nejzajímavějším,“ věří Kaminaras.
Nálezy tajili kvůli obavám z detektorářů
Archeologové dosud s jistotou určili jako římské ze svých nálezů jenom zmíněné dva kusy. Je ale možné, že důkladnější analýza, například četných nálezů keramiky, ještě do římské doby přiřadí i další artefakty. „Rozhodně tyto dva nálezy patří mezi desítku toho nejzajímavějšího, co jsme dosud ve Velkém Meziříčí našli,“ řekl Kochan.
Předměty byly nalezeny na jaře v centrální části horní poloviny náměstí, kde je nyní budována jedna ze vsakových nádrží na akumulaci dešťové vody. Archeologové však tehdy nechtěli nálezy ani jejich místo zveřejňovat, aby jim lokalitu neponičili detektoráři. Nyní už je místo nálezů zasypané.
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Nálezy z doby antiky pomohli určit odborníci z Archeologického ústavu (AÚ). Materiálem obou nálezů je barevný kov, pravděpodobně bronz.
Spona sloužila tehdejším lidem ke spínání oděvu na ramenou. „Spona byla i ozdobným předmětem, které hodně podléhaly dobové módě, a i proto je můžeme přesněji datovat,“ podotkl Kochan.
Nález je germánskou jednodílnou sponou s obdélnou nožkou, kdy je v tomto případě dochována pouze nožka a fragment lučíku, napsala Alina Szabová z Centra protohistorické archeologie AÚ.
Indicie, že tu někde germánské sídliště bylo
Nálezy podle Kochana sice nedokládají ve Velkém Meziříčí a okolí existenci římského sídliště, nicméně už ve vzdálenosti patnácti kilometrů odtud jsou doložena germánská sídliště. „Nálezy naznačují, že i v oblasti Velkého Meziříčí někde může germánské sídliště být. Neznamená to, že zde od té doby již bylo trvalé osídlení, ale pohyb lidí zde rozhodně už v té době byl,“ míní Kochan.
Již dříve archeologové při průzkumech měli podobné nálezy od Dalešické přehrady a z okolí Dukovan – například podobné maskovité kování zámku či dva římské meče.
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Intenzivní archeologický průzkum však dovolil už nyní datováním nálezů posunout předpoklad trvalého osídlení Velkého Meziříčí do počátku 13. století. „Je to posun, protože první písemná zmínka o Velkém Meziříčí je z roku 1281,“ upozornil Kochan.
Nyní archeologové zkoumají plochu u takzvané Horní brány mezi ulicemi Radnická a Pod Hradbami. Tento prostor se historicky nacházel uvnitř městských hradeb a už ve středověku tam byly stavby. „Odkryli jsme zde základy domů z raného novověku, zbořených před padesáti lety. Jejich pamětníci ještě žijí. Byly to obytné domy, v jejichž přízemí byly různé provozovny služeb,“ popsal Kochan.
Velký průzkum skončí už v srpnu
V lokalitě archeologové našli středověkou keramiku a pozůstatky dvouřadého středověkého dřevěného plotu. „Věděli jsme, že zde ty základy domů najdeme i proto, že byly zakresleny v plánech stabilního katastru z první poloviny 19. století,“ popsal Kochan. Na místě bude po ukončení vykopávek vybudována další z podzemních vsakových nádrží, na povrchu bude dlážděné parkoviště.
V srpnu by měli archeologové po patnácti měsících práce s velkými odkryvy ve Velkém Meziříčí skončit. Pak už budou jenom dohlížet na případné nálezy při liniových výkopech. Velké výzkumy ve městě začaly loni na jaře v Kostelní ulici odkryvem starého hřbitova u kostela v prostoru budoucích inženýrských sítí a nové vozovky.
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Výzkum je součástí velkého investičního projektu, který by měl být dokončen na jaře příštího roku. Celý projekt bude stát celkově kolem 280 milionů korun. Zahrnuje rekonstrukci náměstí a přilehlých ulic. „Má na to vliv průběh zimy, ale pokud vše dobře půjde, věřím, že v květnu příštího roku se dokončeného náměstí dočkáme,“ řekl starosta Kaminaras.
Město chce také souběžně vybudovat novou náplavku s pobytovým schodištěm a přístupem k řece.