Archeologové mají v centru Meziříčí první nálezy, nyní ho přenechají adventu

„V sondách máme zachycené starší štětování volného prostranství, v jedné z nejhlubších situací se krásně dochovaly i kolejnice po vozech. Následují další úrovně předláždění s dochovanými kočičími hlavami a nad nimi ještě vrstva dlažby. Podobné je to ve všech sondách,“ informoval za Archaia Brno, jež má průzkum na starosti, archeolog Pavel Staněk.

Místa pro šest výzkumných sond nebyla vybrána náhodou – jedná se o body, kde se budou v budoucnu nacházet vsakovací objekty a podzemní kontejnery.

Mezi dalšími objevy, jež se skrývaly pod povrchem, je například keramika. Nejstarší nalezené kusy odpovídají období od druhé poloviny třináctého století až po století čtrnácté.

„Z těch zajímavějších věcí tu máme přezku nebo koňskou ostruhu. A z organických věcí jsme našli kusy kůže, pravděpodobně ze středověké boty, dále zvířecí kosti, různá dřeva. V sondě u kostela je patrný kus velké keramiky – je to zásobník na obilí,“ vyjmenoval dále Staněk.

Nejhlouběji se dostanou při obnově kanalizace

Průzkumné práce by měly pro letošek pokračovat zhruba do poloviny listopadu. „Ze zjišťovacího archeologického výzkumu bude potom vypracována nálezová zpráva, která jednak zhodnotí nálezy a jednak dá předpoklad toho, co se objeví při samotné stavbě,“ uvedl velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras s tím, že díky tomu pak bude možné vhodný postup prací zkoordinovat i se zhotovitelem.

Po dokončení sondáží budou archeologové už čekat na zahájení samotné obnovy Náměstí a navazujících ulic v centru. Důležitá bude zejména rekonstrukce kanalizace, při níž se stavebníci dostanou nejhlouběji. Při těchto pracích budou archeologové průběžně pokračovat s již rozsáhlejším výzkumem.

„Náměstí sloužilo dlouhodobě jako trh, což doprovází velké množství mincí a přezek. V některých místech se většinou zachytávají i trhové krámy a s tím související činnosti,“ nastínil Marek Peška z organizace Archaia Brno.

V prostoru za farním kostelem svatého Mikuláše podle něj archeologové očekávají hlavně četné nálezy hrobů. Čím více se budou pracovníci blížit k chrámu, tím větší je předpoklad zachycení i starších nálezů než je druhá polovina třináctého století.

Advent bude rozlučkou s jádrem města

Kompletní rekonstrukce centra Velkého Meziříčí, která vyjde odhadem na více než 200 milionů korun, má začít pravděpodobně v dubnu příštího roku – v závislosti na počasí. Hotovo by mělo být v říjnu 2026.

Letošní adventní program na náměstí, který začne už v pátek 29. listopadu, tak bude i jakousi „rozlučkou“ s jádrem města v jeho stávající podobě.

„První adventní víkend jsme opravdu pojali jako loučení se starým náměstím. Proto všechno připravujeme o kousek větší, delší, zářivější a trochu slavnostnější než obvykle,“ popsala za organizátory ředitelka Jupiter clubu Adéla Šoukalová. Propracovanější bude podle jejích slov například tradiční vánoční výzdoba, která má vyzývat k prosincovým večerním procházkám. Světelné dekorace se rozzáří právě již 29. listopadu.

„Připravili jsme také tajné překvapení pro děti i dospělé. Zkrátka méně proslovů a více zábavy. V sobotu si všichni budou moci vyzdobené město užít i s oblíbenými stánky a kluzištěm a v neděli večer dětem přidáme venkovní promítání filmu Ledové království přímo na náměstí,“ přiblížila program na první adventní víkend Šoukalová. Doplnila, že o pronájem městských stánků byl letos velký zájem, návštěvníci si tak v centru užijí skutečně různorodou nabídku občerstvení a dalšího tematického zboží.