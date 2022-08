Původní brodské hradby nejsou tam, kde měly být, zjistili archeologové

Brodské opevnění mělo od dob středověku dvě souběžné linie. Jednak to byly dnes již neexistující vnitřní hradby. Zhruba deset metrů před nimi pak stál parkán, respektive předsunutá hradba.

Ta, která je nejvíce zachovaná a patrná právě v parku mezi budovou AZ Centra a Štáflovou baštou u bývalé obchodní akademie, pochází z roku 1472. „Toto opevnění reagovalo na vývoj dělostřelby, což dokládají masivní dělové bašty,“ ukázal vedoucí archeologického výzkumu v brodském parku Jan Vízner ze společnosti Archaia.

Přibližně deset metrů směrem do města stávala linie starší hradební zdi. „Původně se předpokládalo, že je to nejstarší městská hradba vybudovaná v roce 1310,“ poznamenal Vízner. Nyní už on i jeho kolegové vědí, že to není pravda.

Pomohl jim k tomu objev pod bývalou cestou mezi farním úřadem, kostelem Nanebevzetí Panny Marie a budovou AZ Centra, pár metrů od místa, kde stál pomník podnikatele Vojtěcha Weidenhoffera. Archeologové tu zjistili, že viditelná a zachovalá část hradeb stojí na mnohem mohutnějších základech nejstaršího brodského opevnění.

Přesvědčení i díky keramice

„Základ je zděný, zpevněn byl tehdejší maltou. Je široký zhruba jeden a půl metru, zatímco nad tím stojící parkán má tloušťku poloviční,“ popsal Jan Vízner.

Že jde o nejstarší část hradeb, archeology přesvědčila i keramika. Úlomky nalezené v těch nejspodnějších vrstvách sondy až u skalního podloží pochází ze samého počátku 14. století.

„Objev masivní zdi jsme konfrontovali s historickými plány, se stojícími pozůstatky hradeb i konfigurací terénu a došli jsme k závěru, který už přerostl rovinu teorie. S jistotou můžeme říct, že hledíme na nejstarší těleso brodských hradeb z roku 1310,“ konstatoval Vízner.

Tato hradební zeď byla v polovině 14. století snesena a na její koruně byla vystavěna parkánová hradba. Nové hradby byly vystavěny o deset metrů dál směrem do města. Zajímavé tak je, že se tím vlastně plocha tehdejšího obývaného města o něco málo zmenšila.

Kvůli nálezu se upraví projekt

K dalšímu výraznému přestavění hradeb došlo po husitských válkách a vypálení Brodu v roce 1422. Nový systém byl i reakcí na takzvané poděbradské války z poloviny 15. století. Tehdy byl stržen původní parkán, na jehož místě byl vybudován parkán nový s dělostřeleckými věžemi. Právě ten se dochoval a tvoří hradby, jak je známe dnes.

Objev překvapil i vedení brodské radnice. „Odkrývá se tady mozaika poznání nejstaršího vývoje středověkého města. Přidaná hodnota tohoto objevu je vysoká,“ komentoval místostarosta Libor Honzárek.

Jak dodal, město nyní bude ve spolupráci s architektem Zdeňkem Sendlerem, z jehož návrhů proměna parku vychází, hledat možnosti, jak objev nejstarších hradeb do projektu zakomponovat. „Chtěli bychom ho decentní a esteticky pro historiky i architekty přijatelnou formou přiznat,“ přemýšlí Honzárek.

Archeologický průzkum nechalo vedení města provést v souvislosti s úpravou části parku mezi kostelem, farou a rybníkem Hastrman, který je z celého parku nejnavštěvovanější. Tento prostor dostane novou tvář jako v pořadí druhý, už před lety se upravovalo prostranství za AZ Centrem a v okolí rybníka Očko.

Průzkum potrvá do konce prázdnin

Ve druhé etapě se počítá s prořezáním a případně vykácením starých stromů a keřů. Více otevřít by se měl výhled na rybník a k soše Karla Havlíčka Borovského. Trávníky se zde mají změnit v pobytové louky. Změní se povrchy a trasování cest i mobiliář. Vše by mělo přijít na 26 milionů korun a má být stavebně dokončeno v listopadu.

Archeologové v parku pracují třetí týden. Čeká je ještě detailnější průzkum nejbližšího okolí kostela, kde v minulosti býval hřbitov. Nová překvapení i ověření faktů o opevnění ale očekávají i od výkopu pro vodovodní řad směrem k rybníku.

Lokalita by si podle odborníků zasluhovala podrobný průzkum. Ten však archeologové nedělají, jejich úkolem je průzkum záchranný. „Nekopeme, kde chceme my, ale kde je to nezbytné pro další postup prací. Nahrazujeme likvidaci bezohlednou likvidací systematickou, řízenou a dokumentovanou,“ s úsměvem podotkl ředitel Archaii Petr Juřina.