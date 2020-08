Archeologové našli na opravovaném třebíčském náměstí první artefakty

Od výzkumu si archeologové slibují zpřesnění znalostí o nejstarších dějinách města, ze kterých zatím historici znají jenom útržky.

„Kromě nalezeného zbytku gotické brány nás potěšilo i objevení příkopu, který byl zakreslen na starších plánech města, u něj byl i mostek, dále hradba a příkop v předbraní, o kterém nikdo nepředpokládal, že tam bude,“ shrnul hlavní dosavadní objevy Aleš Hoch, archeolog jihlavského Muzea Vysočiny, který na místě výzkum vede.



Archeologové v zemi našli také velké množství drobných věcí. „Zatím tam máme asi dvanáct banánových krabic nálezů, vesměs jde o zlomky keramiky, pohárů, kamnářských kachlí. Celou zimu budeme mít co inventarizovat,“ odhadl šéf archeologů muzea Vysočiny v Jihlavě David Zimola.



Mezi zajímavé nálezy patří torzo malé keramické figurky o délce asi sedm centimetrů. „Pravděpodobně je to hračka nebo loutka z přelomu 17. a 18. století, jde o torzo trupu s pahýly ručiček,“ řekl Hoch.

Archeologické průzkumy budou pokračovat průběžně po celou dobu revitalizace náměstí, která by měla skončit v roce 2022. „Předpokládáme, že se na konci výzkumů a po jejich vyhodnocení s archeology domluvíme na vystavení či expozici nálezů v Třebíči,“ řekla mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Tak velký plošný odkryv se v Třebíči ještě nedělal

Nynější průzkum je součástí 250 metrů dlouhého výkopu v ulici Jejkovská brána, která ústí do Karlova náměstí. Do vyhloubeného pruhu pak budou uloženy inženýrské sítě. Při průzkumu archeologové zachraňují či dokumentují nálezy, které následně budou stavbou zničeny.

Nadcházející rozsáhlý průzkum plochy Karlova náměstí je pro ně velmi významný.

„Takto rozsáhlý plošný odkryv se ještě nikdy v Třebíči nedělal. Byly tady dílčí výzkumy, dělali jsme například odkryv u baziliky svatého Prokopa, ale toto bude v daleko větším měřítku,“ podotkl Zimola.

Historici vědí, že třebíčský klášter byl založen ve 12. století, ale mají málo znalostí o tom, jak vypadala osada pod klášterem a vlastní zakládání Třebíče coby města.

„Předpokládá se, že u kláštera na místě pozdějšího města mohla být nějaká vesnice, a o tom by nám mohly něco říct nálezy v nejstarších vrstvách, které nyní máme možnost odkrývat. Máme také například informace o opevňování Třebíče, o kterém je první písemná zmínka ze čtyřicátých let 14. století za Karla IV., takže výzkum nám zpřesní i půdorys hradeb,“ přiblížil Zimola.

Velké množství drobných nálezů podle Hocha není překvapením.

„Tehdy lidé běžně zpevňovali cesty za branami vrstvu po vrstvě střepy či třeba kostmi, vším, co bylo tvrdé a pevné včetně kamení, takže proto tam máme nálezů velké množství. Z příkopu máme hezké renesanční nálezy: fragmenty pozdně gotických kachlových kamen, opasková kování, drobné mince. Ale to je zatím skoro vše, co teď o nálezech můžeme říct, je to čerstvě vytažené z hlíny, více nám řekne až práce v laboratoři,“ pověděl Hoch.



Soutěž na dodavatele prací zatím není uzavřena

Po výběru dodavatele rekonstrukce začnou práce a pak budou archeologové v předstihu před stavbaři postupně zkoumat celé náměstí. „Soutěž na dodavatele rekonstrukce náměstí zatím není uzavřená, první kolo aukce proběhlo v pondělí 17. srpna,“ podotkla mluvčí Martakidisová.

Nyní se provádí v podobě výkopu na Jejkovské bráně zatím jenom přípravné práce. Náměstí se bude obnovovat na etapy. „V prvním roce se bude kopat do země, budou se dělat inženýrské sítě a v dalším roce pak přijdou na řadu povrchy,“ dodala mluvčí.

Ulice Jejkovská brána je uzavřena od srpna, uzavírka bude trvat do 14. září. Revitalizace náměstí bude postupovat od horní strany náměstí směrem k dolní.

„V prvním roce se uzavře horní strana náměstí, bude přístupná pro pěší a samozřejmě pro všechny majitele nemovitostí, které tam jsou. Spodní strana náměstí bude normálně dále průjezdná. Aktuálně probíhají přípravné práce v ulici Přerovského či Soukopova,“ řekl starosta Třebíče Pavel Pacal.

Revitalizace náměstí, které získá mimo jiné dva nové vodní prvky, bude hotova v září 2022.