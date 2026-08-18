Vítězný nástup, živelné fandění i hádky. Romský fotbalový klub je zpět na scéně

Jihlavské hřiště Na Stoupách. Nedělní fotbal. Kulisa utkání 10. ligy mezi nově vzniklým klubem AV Amari Roma a týmem TJ Skalka Brzkov však není standardní. Je to znát na první pohled.
Zatímco Brzkováky přijelo podpořit kolem dvaceti lidí, jejich soupeřům ze svahů kolem hřiště fandí asi 350 diváků. Celé rodiny, skupiny chlapů, výrostci i partičky malých dětí. Ozývá se potlesk, smích i emotivní výkřiky.
Obnovený jihlavský romský fotbalový klub se pod názvem AV Amari Roma (v překladu Naše Roma) na sportovní kolbiště vrací po šesti letech.
Bohužel nemáme tolik náhradníků. Na naší lavičce sedí dva a dohromady jim je 103 let.