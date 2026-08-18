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Vítězný nástup, živelné fandění i hádky. Romský fotbalový klub je zpět na scéně

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  13:00

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Na fotbalovou scénu se romský tým na Jihlavsku vrátil znovu po šesti letech. (srpen 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

V krajském městě Vysočiny po letech opět působí romský fotbalový mančaft. Jako AV Amari Roma s podporou stovek příznivců vstoupil v Jihlavě do nejnižší české soutěže dvěma výhrami.

Jihlavské hřiště Na Stoupách. Nedělní fotbal. Kulisa utkání 10. ligy mezi nově vzniklým klubem AV Amari Roma a týmem TJ Skalka Brzkov však není standardní. Je to znát na první pohled.

Zatímco Brzkováky přijelo podpořit kolem dvaceti lidí, jejich soupeřům ze svahů kolem hřiště fandí asi 350 diváků. Celé rodiny, skupiny chlapů, výrostci i partičky malých dětí. Ozývá se potlesk, smích i emotivní výkřiky.

Obnovený jihlavský romský fotbalový klub se pod názvem AV Amari Roma (v překladu Naše Roma) na sportovní kolbiště vrací po šesti letech.

Bohužel nemáme tolik náhradníků. Na naší lavičce sedí dva a dohromady jim je 103 let.

Milan Laštovičkakapitán Brzkova

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