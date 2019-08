Altán v parku změní barvy. Zda tak vypadal původně, Brod jen odhaduje

16:21 , aktualizováno 16:21

Restaurování se ještě v letošním roce dočká secesní altán v havlíčkobrodském parku Budoucnost. Stavba od Josefa Šupicha je od roku 2016 kulturní památkou. Nově se má odít do modrošedé barvy, což zřejmě byl podle radnice původní odstín. Jisté to však není.

V posledních desítkách let je secesní altánek v havlíčkobrodském parku červenožlutý. Po restaurování by se měl odít do šedé a modré. | foto: Městský úřad Havlíčkův Brod