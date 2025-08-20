„Okurková sezona tady letos v srpnu určitě nepanuje,“ uvedla Monika Zachrlová, mluvčí Nemocnice Jihlava, pod kterou jediná záchytka v kraji Vysočina spadá. „Dvakrát byl dokonce kvůli plné kapacitě vyhlášen stop stav,“ dodala.
Jen během prvních deseti dní tohoto měsíce zde podle ní přijali k vystřízlivění celkem 70 lidí, což je počet obvykle zaznamenaný za dvojnásobnou dobu. „Nejvyšší naměřená hladina alkoholu činila 4,19 promile,“ zmínila Zachrlová.
Léto je sice z dlouhodobého pohledu pro záchytky zaručeně nejaktivnějším obdobím, ovšem letošní srpen patří k úplným extrémům. Podobná čísla už tu dlouho nezaznamenaly.
„Je pravda, že takto vysoké počty přijatých osob v tak krátkém čase skutečně nejsou zcela běžné,“ souhlasně pokyvoval hlavou vedoucí Protialkoholní záchytné stanice Lukáš Černý. „Srpnové horké dny, volnočasové akce a častější společenská setkání se pravděpodobně podílejí na nárůstu případů, kdy lidé překročí míru a ocitnou se až u nás,“ vysvětloval.
Nepřetržitá služba pro celý kraj
Protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě poskytuje nepřetržitou službu pro celou Vysočinu. Slouží k zajištění bezpečného vystřízlivění těch, kteří jsou pod vlivem alkoholu až natolik, že ohrožují sebe, případně své okolí.
„Nejprve zavolá buď někdo z policie, nebo zdravotnického zařízení a my na základě informací a požadavků od nich vyhodnotíme, jestli u nás ten člověk může být umístěn, nebo ne,“ popsal standardní postup Černý.
Jedno takové přespání každopádně vyjde nocležníka, který včas nezarazil přísun alkoholu, pořádně draho. „Noc tady u nás stojí čtyři tisíce korun,“ prozradil šéf jihlavské záchytky.
„Obecně se dá ale říct, že těch, co skutečně tuhle částku uhradí, je zhruba 30 až 35 procent. V rámci České republiky nicméně patříme v tomto směru k těm lepším. Jinde jsou na tom často mnohem hůř.“
Nutno dodat, že co se komfortu týká, žádný přepych záchytka klientům rozhodně nenabízí. Místnosti jsou zde výhradně holé, bez jediného kousku nábytku. Na druhou stranu už se ale nepoužívají ani pouta či svěrací kazajky.
„Není důvod je omezovat. Zjistili jsme, že to přináší jen spoustu negativ. Máme tudíž jen matrace, z nichž určitě nikdo nespadne tak, aby se zranil. Navíc se nemá o co zranit. A záchod je zabudovaný ve zdi,“ popsal místa pro vystřízlivění Černý.
Podle statistik počet zachycených lidí na Vysočině rok od roku stoupá. Například loni se jednalo o celkem 1 603 lidí.
A jak to zatím vypadá s letoškem? O uplynulém víkendu prolomilo číslo hranici tisícovky zachycených. Přitom ženy z toho tvoří téměř 12 procent a muži zbylých 88 procent.
