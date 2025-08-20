Jihlavská záchytka v srpnu láme rekordy, už dvakrát musela vyhlásit stop stav

  16:58
Každý rekord se u nás obvykle v nějaké větší či menší formě slaví. Ten, který ohlásila protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě, však za oslavu rozhodně nestojí. V první polovině srpna byl o její služby nevídaný „zájem“. A to tak velký, že se opakovaně dokonce zcela naplnila kapacita zařízení.
Každý klient nejprve projde při přijetí vyšetřením a pak se ze svého...

Každý klient nejprve projde při přijetí vyšetřením a pak se ze svého alkoholového opojení vyspí. Po celou dobu ho snímá kamera. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Okurková sezona tady letos v srpnu určitě nepanuje,“ uvedla Monika Zachrlová, mluvčí Nemocnice Jihlava, pod kterou jediná záchytka v kraji Vysočina spadá. „Dvakrát byl dokonce kvůli plné kapacitě vyhlášen stop stav,“ dodala.

Jen během prvních deseti dní tohoto měsíce zde podle ní přijali k vystřízlivění celkem 70 lidí, což je počet obvykle zaznamenaný za dvojnásobnou dobu. „Nejvyšší naměřená hladina alkoholu činila 4,19 promile,“ zmínila Zachrlová.

Léto je sice z dlouhodobého pohledu pro záchytky zaručeně nejaktivnějším obdobím, ovšem letošní srpen patří k úplným extrémům. Podobná čísla už tu dlouho nezaznamenaly.

„Je pravda, že takto vysoké počty přijatých osob v tak krátkém čase skutečně nejsou zcela běžné,“ souhlasně pokyvoval hlavou vedoucí Protialkoholní záchytné stanice Lukáš Černý. „Srpnové horké dny, volnočasové akce a častější společenská setkání se pravděpodobně podílejí na nárůstu případů, kdy lidé překročí míru a ocitnou se až u nás,“ vysvětloval.

Nepřetržitá služba pro celý kraj

Protialkoholní záchytná stanice v Jihlavě poskytuje nepřetržitou službu pro celou Vysočinu. Slouží k zajištění bezpečného vystřízlivění těch, kteří jsou pod vlivem alkoholu až natolik, že ohrožují sebe, případně své okolí.

„Nejprve zavolá buď někdo z policie, nebo zdravotnického zařízení a my na základě informací a požadavků od nich vyhodnotíme, jestli u nás ten člověk může být umístěn, nebo ne,“ popsal standardní postup Černý.

Opilec dluží záchytce 600 tisíc korun, jen loni tam nocoval skoro osmdesátkrát

Jedno takové přespání každopádně vyjde nocležníka, který včas nezarazil přísun alkoholu, pořádně draho. „Noc tady u nás stojí čtyři tisíce korun,“ prozradil šéf jihlavské záchytky.

„Obecně se dá ale říct, že těch, co skutečně tuhle částku uhradí, je zhruba 30 až 35 procent. V rámci České republiky nicméně patříme v tomto směru k těm lepším. Jinde jsou na tom často mnohem hůř.“

Nutno dodat, že co se komfortu týká, žádný přepych záchytka klientům rozhodně nenabízí. Místnosti jsou zde výhradně holé, bez jediného kousku nábytku. Na druhou stranu už se ale nepoužívají ani pouta či svěrací kazajky.

VIDEO: Mříže a nerez. Kóje nové záchytky v Jihlavě připomínají pitevnu

„Není důvod je omezovat. Zjistili jsme, že to přináší jen spoustu negativ. Máme tudíž jen matrace, z nichž určitě nikdo nespadne tak, aby se zranil. Navíc se nemá o co zranit. A záchod je zabudovaný ve zdi,“ popsal místa pro vystřízlivění Černý.

Podle statistik počet zachycených lidí na Vysočině rok od roku stoupá. Například loni se jednalo o celkem 1 603 lidí.

A jak to zatím vypadá s letoškem? O uplynulém víkendu prolomilo číslo hranici tisícovky zachycených. Přitom ženy z toho tvoří téměř 12 procent a muži zbylých 88 procent.

17. ledna 2019
Žďár si připomene srpnovou okupaci z roku 1968, promluví i pamětníci

Připomenout si zahájení srpnové okupace Československa, projít si některá místa ve městě, která jsou s těmito srpnovými událostmi spojená, nebo si pohovořit s pamětníky. Takový program je na čtvrtek...

18. srpna 2025  9:07

K odstavení auta jsou nutné parkovací hodiny. Stání v Přibyslavi je však dál zdarma

To, co radnice řidičům od února slibovala, se v Přibyslavi stalo skutečností. Na části hlavního Bechyňova náměstí a u hřbitova je možné zaparkovat pouze s parkovacími hodinami a maximálně na dvě...

17. srpna 2025  10:05

