Opilá řidička kličkovala po D1. Do Vídně na letadlo si pak musela zaplatit taxík

  15:09
S veselou náladou chtěla z vídeňského letiště odletět na dovolenou sedmačtyřicetiletá žena, která začala popíjet ještě před odjezdem. Do Vídně se však musela dopravit autem po dálnici D1, kde její podivná jízda vzbudila pozornost. Policisté jí naměřili přes dvě a půl promile.
ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Dovolenkový příběh, na nějž zřejmě nezapomene, začal pro ženu ve středních letech, ještě než vůbec odletěla. V neděli před půl čtvrtou odpoledne jiný řidič na policejní tísňovou linku oznámil, že po D1 směrem na Brno kolem 99. kilometru jede mercedes, který kličkuje ze strany na stranu a jede velmi nebezpečně.

„Oznamovatel vyjádřil podezření, že by řidič vozidla mohl být pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek nebo by mohl mít nějaké zdravotní problémy,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že vozidlo řidič popsal a přečetl i jeho registrační značku.

Policejní hlídka auto zastavila na odpočívadle na 122. kilometru. Ve voze seděla pouze řidička. U sebe neměla řidičský průkaz, zato alkoholovým odérem v dechu nešetřila. První zkouška ukázala hodnotu 2,61, opakovaná o pár minut později pak 2,54. O řidičský průkaz, byť ho fyzicky neměla u sebe, žena administrativně okamžitě přišla.

Opilý kamioňák na D1. Poškodil svodidla a ve smyku málem vůz převrátil

Ne tak ovšem o naplánovanou dovolenou. Po odběru krve v jihlavské nemocnici, kam ji policisté odvezli, nechala žena vozidlo odstavené na dálničním odpočívadle. A na letiště do Vídně pokračovala přivolaným taxíkem.

Vysokou hladinu alkoholu, kterou žena na dálnici nadýchala, překvapilo i samotné policisty. S takovými hodnotami se na D1 setkávají pouze velmi výjimečně. „V nedělním silném provozu na D1 představuje takový řidič ohrožení nejen sám pro sebe, ale také pro všechny další účastníky provozu,“ konstatovala Čírtková.

Řidiči, který policisty na podivnou jízdu upozornil, poděkovala. „Nebyl lhostejný k situaci, která mohla skončit vážnou dopravní nehodou,“ dodala mluvčí.

Řidič dlužil na pokutách desetitisíce. Policistům se při zabavování SPZ vysmíval

Ilustrační snímek

Měla to být běžná silniční kontrola, skončila však odebráním registračních značek. Čtyřiatřicetiletý řidič se na Havlíčkobrodsku pokoušel i prostřednictvím sociálních sítí zesměšnit policisty, svým...

Zámek v Martinicích zachránil, teď odchází. Kuře popsal drsné spory o své vetešnictví

Premium
Pavel Kuře přišel na zámek v Martinicích před osmnácti lety. Podařilo se mu jej...

Známý vetešník Pavel Kuře, proslavený televizním pořadem Poklad z půdy, shání další zámek pro rozšíření svého vetešnictví a umístění sbírkových fondů. Nyní Kuře provozuje velké vetešnictví ve svém...

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s byty

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s...

Nový farní dům sv. Anežky na místě bývalé fary v Myslibořicích u Hrotovic v sobotu slavnostně požehnal moravskobudějovický děkan Miloš Mičánek. V nejbližších dnech se do šesti nových bytů domova...

„Vietnamci nemají fantazii.“ Tlumočník o Česku i o tom, proč se nesmí vrátit domů

Premium
Doan Phu Hoa. Čeští přátelé mu říkají Míra, protože takový je překlad části...

Doan Phu Hoa býval ve Vietnamu profesionálním vojákem, při studiích v Československu si však našel manželku. A tak si po návratu do Vietnamu požádal o civil a do Čech se vrátil, v podstatě navždy....

Padající kus omítky z fasády školy zranil chlapce, soud potrestal ředitele

Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana...

Vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti uznal ve středu Okresní soud v Jihlavě Milana Dušáka, ředitele jihlavské Střední školy grafické. Za pád omítky ze školní budovy v Křížové ulici na...

V trase obchvatu Pelhřimova se může skrývat nebezpečí ještě z období války

Při stavbě nového obchvatu Pelhřimova zmizí i ne úplně příjemná křižovatka...

Pod trasou plánovaného obchvatu Pelhřimova může hrozit nebezpečí. Pyrotechnici ve spolupráci s archeology v linii stavby budou hledat a zneškodňovat nevybuchlou munici a výbušniny. Informoval o tom...

16. března 2026  12:06

Hrad Roštejn vyhlíží novou sezonu, letos se návštěvníkům otevře na Velký pátek

Hrad Roštejn.

Příprava expozic hradu Roštejn na Jihlavsku na novou sezonu trvá i pět týdnů. Kromě úklidu, včetně čištění koberců a odkrývání nábytku, je nutná především instalace všech citlivých exponátů...

16. března 2026  8:51

Lidé se někde potřebují setkávat, říká humpolecký patriot Petr Hendrych

Za projektem, který vdechl Školní ulici nový život, stojí humpolecký patriot...

Společnost MHA Petra Hendrycha přeměnila v Humpolci chátrající prostor někdejší textilky na moderní areál s hotelem. Kdo znal tu část Humpolce na počátku tisíciletí a pak by se na ni podíval až...

15. března 2026  9:48

„Vietnamci nemají fantazii.“ Tlumočník o Česku i o tom, proč se nesmí vrátit domů

Premium
Doan Phu Hoa. Čeští přátelé mu říkají Míra, protože takový je překlad části...

Doan Phu Hoa býval ve Vietnamu profesionálním vojákem, při studiích v Československu si však našel manželku. A tak si po návratu do Vietnamu požádal o civil a do Čech se vrátil, v podstatě navždy....

14. března 2026

Stará radnice ve Žďáru změní tvář. Bude jiná zvenku i zevnitř

Fasáda Staré radnice v současné podobě už nebude mít dlouhého trvání. Přijde o...

Nejeden Žďárák řekl své „ano“ v budově Staré radnice, aby tam později s dětmi seděl na vítání občánků a za pár let na jejich slavnostním vyřazení ze školek a škol. Památka, kde se koná i řada výstav...

14. března 2026  10:09

Zámek v Martinicích zachránil, teď odchází. Kuře popsal drsné spory o své vetešnictví

Premium
Pavel Kuře přišel na zámek v Martinicích před osmnácti lety. Podařilo se mu jej...

Známý vetešník Pavel Kuře, proslavený televizním pořadem Poklad z půdy, shání další zámek pro rozšíření svého vetešnictví a umístění sbírkových fondů. Nyní Kuře provozuje velké vetešnictví ve svém...

13. března 2026

Nákladná zima. Částka za údržbu silnic na Vysočině se blíží ke 300 milionům

Sníh na silnici mezi Jabloncem a Libercem v úterý 19. února 2013

Letošní zimní sezona na Vysočině sice nepatří co do množství sněhu k těm úplně rekordním, přesto místní silničáře i krajskou pokladnu trápí mnohem víc, než tomu bylo v minulých letech.

13. března 2026  8:41

Jihlava ohlásila jarní útok proti hlodavcům, spustí plošnou deratizaci

Některé krysy pracují v terénu, jiné v laboratořích. Místo nášlapných min...

Vyskočí až metr vysoko a dokážou proplavat i sifonem. Krajské město Vysočiny se chystá na velký jarní zásah proti hlodavcům. Od 8. do 30. dubna se v Jihlavě plánuje celoplošná deratizace, která má za...

12. března 2026  15:48

Jízdenkový e-shop sílí. Centrum MHD v Jihlavě omezilo otevírací dobu

Nově zůstane na jihlavském Masarykově náměstí jen dobíjecí automat pod Priorem....

Cestující jihlavské MHD, kteří jsou zvyklí využívat služby zákaznického střediska dopravního podniku na Masarykově náměstí, zažívají změny. Stejně tak ti, kteří byli roky zvyklí na dva dobíjecí...

12. března 2026  8:07

Krokodýl siamský si samici namlouvá vodním tancem, vibracemi těla rozkmitá hladinu

V jihlavské zoo je k vidění jeden pár vzácného krokodýla siamského. Samice...

Hluboké dunění a jemné postřikování vody nad hřbetem. Tak probíhají námluvy kriticky ohroženého krokodýla siamského. Při troše štěstí je mohou vidět i návštěvníci jihlavské zoo, která pár zmiňovaného...

11. března 2026  17:29

Padající kus omítky z fasády školy zranil chlapce, soud potrestal ředitele

Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana...

Vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti uznal ve středu Okresní soud v Jihlavě Milana Dušáka, ředitele jihlavské Střední školy grafické. Za pád omítky ze školní budovy v Křížové ulici na...

11. března 2026  16:22

