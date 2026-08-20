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Šéf jihlavské nemocnice povede i tu v Pelhřimově. Má uklidnit situaci

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  8:39

Alexander Filip řídí jihlavskou nemocnici od února 2024. Nyní si k tomu přidá i nemocnici v Pelhřimově. | foto: Archiv Nemocnice Jihlava

Dvě vysočinské nemocnice budou mít od listopadu stejného ředitele. Hejtman Martin Kukla (ANO) oznámil, že kromě jihlavské povede Alexander Filip také pelhřimovskou nemocnici. „Chceme tím zajistit plynulé předání vedení, zachování kontinuity v řízení Nemocnice Pelhřimov a zároveň využít zkušeností osvědčeného manažera, který dlouhodobě působí v prostředí krajského zdravotnictví,“ vysvětluje.

Filip ve funkci vystřídá Michala Kozára, který byl jmenován ředitelem na dobu určitou do 31. října. Kozár chce být v barvách hnutí ANO po letošních volbách senátorem na Pelhřimovsku a zároveň dál i starostou Jindřichova Hradce.

„Bude důležité na jeho práci dobře navázat, a společně s vedením nemocnice určit priority pro další období,“ ohlásil hejtman Kukla.

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„Výhodou je, že obě nemocnice patří kraji a jejich spolupráce může být ještě užší například při sdílení zkušeností, využívání odborného zázemí nebo hledání efektivnějších postupů v oblastech, které nejsou přímo spojené s poskytováním zdravotní péče,“ pokračoval.

Napětí v pelhřimovské nemocnici vyvrcholilo letos v únoru, kdy rezignoval její tehdejší ředitel Radim Hošek. Odchod z funkce následně oznámil i jeho náměstek a někdejší hejtman kraje Jiří Běhounek (SOCDEM). Oba tehdy svými kroky reagovali na hromadné výpovědi lékařů. Krizi se nakonec podařilo odvrátit právě zmiňovanou dočasnou změnou. A uklidnění situace má nyní pomoci i Filipovo jmenování.

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„Celé je to hlavně o tom, že kdyby pelhřimovská nemocnice padla, bude to velký problém i pro Jihlavu, jelikož nejsme fakultní nemocnice. Potřebujeme se nějak vzájemně stabilizovat. Když to řeknu úplně lidově, tak jeden bez druhého to nedáme,“ uvedl Filip. Podle něj by ovšem jeho dvojrole měla být rovněž pouze dočasná.

„Alexander Filip zná krajské zdravotnictví, má zkušenost s řízením velké nemocnice a může na novou odpovědnost okamžitě navázat,“ doplnil krajský radní pro oblast zdravotnictví Běhounek.

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