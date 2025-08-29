Akademie Agrostroj. Firma založila střední školu, vsází na špičkové technologie

  16:53
Prvních patnáct studentů začne 1. září výuku v nové firemní střední škole - Akademii pelhřimovského Agrostroje. Ta otevírá dva tříleté technické obory operátor - programátor průmyslových robotů a seřizovač programátor CNC technologií. Bude přitom pracovat na principu duálního vzdělávání, tedy spojení výuky s praxí.

„Tuto vizi vytvořit prostředí pro růst mladých lidí spojením moderních metod oborového vzdělávání a reálného světa špičkových technologií a praktických dovedností jsem měli čtvrt století. Teď se stává realitou,“ řekl na pátečním slavnostním otevření nové školy přímo v areálu Agrostroje generální ředitel společnosti Lubomír Stoklásek.

Firma zároveň vybudovala i nové internátní ubytování. Studenty budou pro jejich budoucí práci ve firmě vyučovat pedagogové, kteří jsou současně zaměstnanci Agrostroje.

Školní budova stojí v pelhřimovském areálu společnosti Agrostroj. Její generální ředitel a majitel Lubomír Stoklásek o zřízení školy usiloval kvůli zvýšení kvalifikace technických pracovníků.
„Máme zde velmi drahé špičkové technologie: CNC průmyslové roboty a další CNC technologie z oblasti obrábění, sváření, frézování a soustružení,“ přiblížila zástupkyně ředitele školy Ludmila Baláková. Do budoucna by škola chtěla vyučovat i v rámci maturitního oboru.

V rámci stavby budovy školy vznikla i nová velkolepá aula. „Bude využívána k reprezentačním účelům školy, předávání cen a další slavnostní akce spjaté se školou a Agrostrojem, může tam také probíhat odborná výuka,“ sdělila Baláková.

Budou se ucházet o dotační tituly

Škola má přes dvacet učeben a v současnosti přes deset pedagogických pracovníků. Její vybudování a vybavení stálo Firmu Agrostroj 300 milionů korun.

„Na financování dalších projektů školy se budeme nyní ucházet o dotační tituly, budeme se například snažit získat dotaci na vychovatele pro náš nový internát pro žáky,“ řekla Baláková.

V žebříčku miliardářů jsou i podnikatelé z Vysočiny, nejvýš majitel Agrostroje

Firma Agrostroj Pelhřimov je největším tuzemským výrobcem zemědělské techniky a také součástí pro stavební stroje, nákladní vozidla a vysokozdvižné vozíky. Dodává pro firmy Class, John Deere, Scania, Krone, Volvo či Fendt a má 2600 zaměstnanců.

Letošní tržby firmy se odhadují na 12 miliard korun. Jejím stoprocentním majitelem je pětasedmdesátiletý Lubomír Stoklásek, podle žebříčku časopisu Forbes letos 57. nejbohatší Čech s majetkem 9,6 miliardy korun.

Posunutí uzavírek komplikuje dopravu v Jihlavě. Příští týden bude MHD jezdit zdarma

První týden nového školního roku 2025/26 bude městská hromadná doprava (MHD) v Jihlavě jezdit zdarma. Město tak reaguje na obavy z případných problémů v dopravě, které souvisí s posunutím uzavírky v...

27. srpna 2025  13:02

Žďár začal regulovat umístění a počet výdejních boxů. Už zbývá jen osm míst

Přemíra nevzhledných „krabic“ s křiklavými reklamami, a mnohdy navíc na zcela nevhodných místech. Přesně do takové situace se s výdejními boxy nechce dostat radnice ve Žďáře nad Sázavou. Město již...

27. srpna 2025  5:37

