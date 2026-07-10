Dramatických situací v rodině z Třebíčska postupně přibývalo. Pomyslnou poslední kapkou byla událost z letošního června, kdy se měl devětačtyřicetiletý muž postarat o svoji dceru, což vyřešil tak, že dívenku vzal s sebou do hospody, kde se následně opil.
„Mužova agresivita rostla a po návratu do bytu dceři vyhrožoval násilím vůči její matce. Připravoval si i nože. Hrubé chování navíc začal směřovat i přímo k dívce,“ uvedla mluvčí vysočinské policie Jana Kroutilová.
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Holčička měla velký strach, který ještě umocňovala skutečnost, že jí otec bránil v odchodu z bytu. Nesměla ani nikoho kontaktovat. „Přesto se jí nakonec podařilo přivolat své blízké a dostat se s jejich pomocí do bezpečí,“ dodala Kroutilová.
V tu chvíli dostal pro změnu strach zmiňovaný agresor, který nedlouho po dívce rovněž opustil byt a odjel autem neznámo kam. Policisté ho našli až minulý týden.
Souzený byl v minulosti opakovaně
Vzhledem k závažnosti celé situace převzali prověřování případu kriminalisté. „Muž byl obviněn ze spáchání přečinů nebezpečného vyhrožování a dále ohrožování výchovy dítěte, přičemž v činu pokračoval po delší dobu,“ oznámil Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality.
Obviněný muž byl podle něj v minulosti již opakovaně odsouzen. V únoru si vyslechl trestu odnětí svobody se zkušební dobou jednoho a půl roku za nebezpečné pronásledování. Navíc měl uložený zákaz bezdůvodně kontaktovat svoji bývalou partnerku, požívat v nadměrné míře alkohol a jiné návykové látky. Nic z toho ale nedodržoval.
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„Jeho agresivita se zvyšovala úměrně jeho opilosti. Svoji bývalou partnerku se snažil telefonicky kontaktovat, slovně ji napadal, urážel, ponižoval a vyhrožoval jí. Slovně navíc napadal i děti. Choval se před nimi agresivně, byl vulgární…,“ zmínila policejní mluvčí.
Na návrh podaný státním zástupcem rozhodl soud o vzetí obviněného do vazby a poté ho policisté odvezli do věznice. Za skutky, které spáchal, hrozí muži až pět let za mřížemi.