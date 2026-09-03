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Po třiceti letech zaplní nebe letecká show. Vystoupí akrobaté i Martin Šonka

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  15:22
Hlavním lákadlem sobotní letecké show v Křižanově bude jeden z nejlepších českých akrobatických pilotů Martin Šonka.

Hlavním lákadlem sobotní letecké show v Křižanově bude jeden z nejlepších českých akrobatických pilotů Martin Šonka. | foto: Petr Eret, MAFRA

Hlavním lákadlem sobotní letecké show v Křižanově bude jeden z nejlepších českých akrobatických pilotů Martin Šonka.
Hlavním lákadlem sobotní letecké show v Křižanově bude jeden z nejlepších českých akrobatických pilotů Martin Šonka.
Hlavním lákadlem sobotní letecké show v Křižanově bude jeden z nejlepších českých akrobatických pilotů Martin Šonka.
Hlavním lákadlem sobotní letecké show v Křižanově bude jeden z nejlepších českých akrobatických pilotů Martin Šonka.
20 fotografií
Po dlouhých třiceti letech budou moci zájemci opět zavítat na letiště u Křižanova na Žďársku, aby si tam užili sobotní letecký den. Ten láká na nabitý program, který potěší jak fajnšmekry, tak laickou veřejnost. Tamní aeroklub jím oslaví své osmdesátiny a také devadesáté výročí založení letiště.

„Největším tahákem akce bude určitě vystoupení Martina Šonky, vítěze známé série Red Bull Air Race a jednoho z našich nejlepších akrobatických pilotů vůbec,“ přiblížil Jan Pavlík z pořadatelského týmu Aeroklubu Křižanov.

Letecký den Křižanov

  • Akce se koná v sobotu 5. září na letišti Křižanov.
  • Od 9 hodin lze sledovat přílety strojů a jejich přípravu, využít vyhlídkových letů či doprovodného programu pro děti i dospělé.
  • Mezi 13. a 17. hodinou se odehraje hlavní show.
  • K vidění budou mimo jiné letouny Delfín, Čmelák, Luňák, T – 34 Mentor, Zlín Trenér, Boeing Stearman 75 nebo Turboprop Cessna 172T.
  • Své umění předvede i akrobatický král Martin Šonka či jihlavští parašutisté.
  • Vstupné je dobrovolné.

Krom zmíněného mistrovského titulu z roku 2018 je tento bývalý vojenský pilot rovněž vicemistrem světa v letecké akrobacii v kategorii Unlimited - freestyle. Jeho kousky, které jako by se mnohdy zcela vzpíraly zákonům gravitace, předvede v hlavním leteckém programu.

Mezi další divácká lákadla, jež ovládnou nebe nad křižanovským letištěm, patří podle Pavlíka například vojenský proudový cvičný letoun L-29 Delfín, který je mimo jiné prvním proudovým letounem navrženým a vyráběným v Československu, akrobacie kluzáků či seskoky parašutistů z legendárního letounu Antonov An-2, známého jako „Andula“.

Nad hlavami návštěvníků zakrouží rovněž Čmelák - robustní letoun československé výroby, skupina strojů Zlín Trenér, kultovní tuzemský akrobatický kluzák Letov LF 107 Luňák nebo třeba Cessna 172T, která je experimentální verzí známého čtyřmístného letounu Cessna 172. Zajímavostí je, že její turbovrtulový motor pochází z podniku PBS Velká Bíteš, jenž sídlí jen dvanáct kilometrů od Křižanova.

Martin Šonka se na konci své show rozloučil s diváky zamáváním křídel. (29. 4. 2023)
Martin Šonka dělá se svým strojem takové kousky, že jsou i pro ostatní jeho kolegy zcela nepochopitelné. (29. dubna 2023)
Boeing Stearman 75, jeden z nejznámějších amerických dvouplošníků, přiletí v sobotu do Křižanova na Žďársku.
Nad letištěm v Křižanově bude burácet i motor prvního československého proudového letounu L-29 Delfín.
20 fotografií

Pořadatelé očekávají tisíce návštěvníků

Diváky ale čeká také ukázka zahraniční produkce - k vidění bude třeba špičkový závodní kluzák JS3 od jihoafrického výrobce Jonker Sailplanes, jeden z nejmodernějších a nejvýkonnějších závodních kluzáků současnosti, který využívají i piloti české plachtařské reprezentace. A chybět nebude ani ikonický Boeing Stearman 75, řadící se mezi nejznámější americké dvouplošníky.

„Akce bude opravdu ojedinělá, v takovémto větším rozsahu se konala naposledy v roce 1996. Očekáváme návštěvnost tisíců lidí,“ sdělil Pavlík s tím, že hlavní letecký program odstartuje hodinu po poledni. Přílety strojů a jejich předletovou přípravu, stejně jako doprovodné aktivity pro děti i dospělé, si však mohou zájemci užívat již od devíti ráno. Na dopoledne jsou připraveny také vyhlídkové lety.

Martin Šonka dělá se svým strojem takové kousky, že jsou i pro ostatní jeho kolegy zcela nepochopitelné. (29. dubna 2023)

„Parkování bude zajištěno přímo v areálu letiště i na okolních plochách, kam návštěvníky nasměrují pořadatelé. Mapu odstavných míst, stejně jako další informace o akci, lze najít na našem webu,“ upřesnil Pavlík a zdůraznil, že by lidé měli dorazit nejpozději čtvrt hodiny před zahájením hlavní letecké show a ideálně setrvat do oficiálního zakončení v 17 hodin. V jejím průběhu bude totiž průjezd a průchod po hlavní příjezdové cestě kvůli bezpečnosti omezený a umožněný jenom na pokyn personálu.

Sobotním leteckým dnem si letiště, nacházející se při silnici I/37 mezi Křižanovem a Ořechovem, připomíná hned dvě významná jubilea. Letos je tomu již devět desetiletí od založení samotné letištní plochy, osmdesát let fungování pak slaví Aeroklub Křižanov.

Záložní letiště i výcvikové centrum Luftwaffe

„Po skončení 1. světové války a rozpadu Rakouska-Uherska budovalo nově vzniklé Československo své vojenské a civilní letectvo. Tehdejší letecká linka Praha - Brno - Bratislava - Záhřeb se na Českomoravské vrchovině často potýkala s obtížnými meteorologickými podmínkami, proto ministerstvo dopravy rozhodlo, že v zájmu bezpečnosti budou po trase vybudována záložní letiště, a to zhruba po padesáti kilometrech,“ přibližují historii areálu zástupci aeroklubu. Tak vzniklo v roce 1936 letiště v Křižanově, ve stejném období ale třeba i v Přibyslavi nebo Břeclavi.

Do jeho historie zasáhla též 2. světová válka; tehdy komplex obsadila německá armáda a sloužil jako letecká škola Luftwaffe. Podle údajů aeroklubu Němci v závěru války zničili řídicí věž s provozní budovou u hlavní silnice, poškodili i hangár.

„Právě hangár, který na letišti stojí dodnes, patří mezi poslední dochované připomínky jeho dlouhé historie a pravděpodobně pochází z velké části ještě z původního období fungování letiště,“ uvádí aeroklub, jenž vznikl v roce 1946.

V té době však nesl název Horácký aeroklub gen. Ludvíka Svobody Velké Meziříčí. Vůbec první letecký den se v areálu uskutečnil 7. července 1946, a to právě za účasti tehdejšího ministra národní obrany Ludvíka Svobody. Akce se pak dokonce opakovala i další rok.

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