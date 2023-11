Žďár nad Sázavou připravuje velkolepý advent se světly i provazochodcem

Město chce podle svého vedení dostat obyvatele do ulic a naplnit tak alespoň částečně poslání adventu. „Tím je vzájemné setkávání, zklidnění a naladění se na vánoční svátky. A právě náměstí a centrum města by k tomuto účelu mělo podle mě sloužit,“ míní starosta Martin Mrkos.

Město se rozzáří sváteční výzdobou tradičně o první adventní neděli, tedy 3. prosince. Radnice letos pořídila nové světelné dekorace, a to za zhruba 855 tisíc korun. Většinu prvků město koupilo, zhruba třetina částky pak padne na pronájem. Nové svítící ozdoby, mezi nimiž nechybí ani 3D prvky, jež lidé znají například z Třebíče nebo Světlé nad Sázavou, budou soustředěny v jádru města. Nasvícená bude Nádražní ulice i náměstí.

„Odtud pak vznikne jakási pomyslná trasa kolem nazdobené Staré radnice, kašny a vánočního stromu s novou výzdobu,“ popsal Petr Sedlák, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu.

Dekorován světly bude dále průchod mezi Süssovým hostincem a sídlem Kolpingova díla až ke kostelu svatého Prokopa. Výzdoba bude rovněž na ochozu věže chrámu. Zářící trasa potom povede až k muzeu na Tvrzi.

„Filozofie je taková, že když si lidé koupí nějakou dobrotu v Nádražní ulici, tak by měli mít důvod se tady ještě projít a strávit tu příjemný čas - nejen postát, vyhodit kelímek a zase jít pryč,“ okomentoval Sedlák.

Občerstvovací promenáda v Nádražní ulici

Právě Nádražní ulice, která je pěší zónou, bude nově součástí svátečního dění a také jakousi občerstvovací promenádou. K dispozici tam bude pět nových, stylových dřevěných stánků. Ty nechalo město pro tyto účely za více než 1,2 milionu vyrobit podle vzoru z Velkého Meziříčí. Prodávat se v nich bude ryze občerstvení.

„Máme tam vlastní tržní řád - otevřeno bude denně, a to až do 22 hodin. Stánky musí být otevřené opravdu každý den, aby se nestávalo jako v minulosti, že někteří prodejci měli třeba několik dní zavřeno,“ nastínil Sedlák. Dodal, že pokud by byl zájem o doplnění i jiného sortimentu s vánoční tematikou, lze to zvážit. Stánky by ale měly mít určitý design.

Naproti tomu s využitím pětice původních dřevěných kiosků, jež sloužily při adventu v minulosti, a to v prostoru před Starou radnicí, se letos nepočítá. Ne příliš využívané budky zůstanou v atriu, kam byly letos přesunuty.

Na náměstí by mělo místní i návštěvníky zlákat od prvního prosincového dne i nové umělé kluziště, které bude možné využít zdarma. Atrakce, již radnice pořídila za 1,6 milionu korun, pojme na ploše 10 krát 20 metrů až pětatřicet bruslařů.

Nebude dne, kdy by nebylo kam zajít

Žďár si dal letos záležet i na programu, který nabídne širokou plejádu různě zaměřených akcí. Dle radnice nebude o adventu dne, kdy by nebylo kam zajít. Tvorbě programu se už od počátku roku věnuje speciální pracovní skupina, zapojeny jsou ale i příspěvkové organizace, neziskovky a třeba i restaurace Nábřežní terasy, Café Stalingrad či Zámek Žďár.

„Věříme, že komunitní duch z organizace a přípravy se přenese i na návštěvníky,“ podotkl starosta.

Většina akcí se uskuteční nikoliv u Staré radnice, ale nově na ploše, kde Nádražní ulice ústí na náměstí. Tam bude stát i pódium. Odehrávat se na něm budou různá vystoupení, koncerty. V plánu je ale například i zimní kino.

„Pokud bych měl nějaké akce z programu vypíchnout, tak to bude 3. prosince rozsvícení vánočního stromu s koncertem a dětskými dílničkami. Samotná výzdoba se rozzáří od 18 hodin,“ nabídl první lákadlo Sedlák.

Akcí Baroko v srdci si připomenou Santiniho

Vyzvedl také asi nejnáročnější akci, jež Žďárské čeká 9. prosince. „To je den, který se nejvíce blíží datu 7. prosince - výročí 300 let od úmrtí Santiniho. My si jej připomeneme velkou akcí Baroko v srdci,“ sdělil Sedlák.

Již po obědě začne velký jarmark designového zboží, kde je zatím připraveno přes dvacet prodejců. Domluveny jsou i koncerty v barokním duchu. Vrcholem bude velké provazochodecké představení. Lano, přesněji páska má být natažena z jeřábu, a to od budovy bývalého městského úřadu až ke Staré radnici, tedy přes celé náměstí.

„Následovat bude i akrobatické vystoupení - vzdušná výšková akrobacie na šálách,“ doplnil Sedlák s tím, že na tuto akci se povedlo Žďáru získat dotaci ve výši bezmála čtvrt milionu.

Kompletní adventní program je již k dispozici například na webu města či v radničním zpravodaji, vytištěny ale budou i plakáty.

