A hop!!! Tělocvična v Bohdalově na Žďársku patřila o víkendu králičímu sportu

Spolku s týmem pomocnic zde organizuje předváděcí akci králičího hopu, moderního sportu, v němž ve čtyřech disciplínách závodí člověk - vodič - s králíkem.
Králičí hop coby sport se vyvinul v sedmdesátých letech ve Švédsku, nicméně Česká republika je ve světě králičího hopu velmocí: světový rekord ve skoku vysokém od roku 2023 drží výkonem 107 centimetrů česká vodička Marie Kozubková s králíkem Holloway GtCh Tennessine. A držitelkou rekordu ve skoku dalekém s hodnotou 315 centimetrů je od předloňska také česká dvojice: Kristýna Ježková s králíkem Borneo Island Splněné Přání.
První české mistrovství republiky se konalo v roce 2012 v Litoměřicích. Bohdalov je místem vyhlášených chovatelských výstav (jako byla o nynějším víkendu), jejichž prostřednictvím se sem dostal i králičí hop. Posléze zde v roce 2020 vznikl i místní kroužek tohoto sportu. „Na výstavách jsem pomáhala s organizováním soutěží a jsem z chovatelské rodiny, tak jsem k tomu měla blízko. Pak mě napadlo, že bychom se mohli králičímu hopu věnovat systematicky, tak jsem založila kroužek. Ten sport mám ráda, protože máte parťáka a máte za něj zodpovědnost. A je příjemné, že to baví i diváky,“ řekla Prombergerová.
Ačkoli nyní šlo o víkendu jen o propagaci, při soutěžích hraje roli i nervozita. „Králík z vás vycítí trému, takže musíte být jako vodič v klidu, jinak se mu skoky nepodaří. Potlesk publika je milý, jenže občas začnou diváci tleskat před skokem, to králíka znervózní a on neskočí,“ říká s úsměvem Prombergerová.
Skok daleký a vysoký, rovinná dráha, parkur... baví to králíky? „Baví, jinak by neskákali. Vy je nemůžete nutit, můžete je jen povzbuzovat, trénovat a udržovat v kondici správnou stravou,“ vysvětluje spolupořadatelka bohdalovské exhibice. A diváci za červenobílou páskou fandí, tleskají a výborně se baví, protože králičí hop je především milý sport.