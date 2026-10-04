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A hop!!! Tělocvična v Bohdalově na Žďársku patřila o víkendu králičímu sportu

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  19:37
Z tělocvičny v Bohdalově na Žďársku se o víkendu chvílemi ozývá hlasité mlaskání. Po kobercích na parketách běhají dívky, vedle kterých na vodítkách poskakují huňatí králíci. Nezasvěcený by po jistou dobu nemohl poznat, zda mlaskání vyluzují dívky nebo králíci. „Na králíky mlaskáme my, tím je povzbuzujeme ke skoku,“ směje se Věra Prombergerová.

Spolku s týmem pomocnic zde organizuje předváděcí akci králičího hopu, moderního sportu, v němž ve čtyřech disciplínách závodí člověk - vodič - s králíkem.

Králičí hop coby sport se vyvinul v sedmdesátých letech ve Švédsku, nicméně Česká republika je ve světě králičího hopu velmocí: světový rekord ve skoku vysokém od roku 2023 drží výkonem 107 centimetrů česká vodička Marie Kozubková s králíkem Holloway GtCh Tennessine. A držitelkou rekordu ve skoku dalekém s hodnotou 315 centimetrů je od předloňska také česká dvojice: Kristýna Ježková s králíkem Borneo Island Splněné Přání.

První české mistrovství republiky se konalo v roce 2012 v Litoměřicích. Bohdalov je místem vyhlášených chovatelských výstav (jako byla o nynějším víkendu), jejichž prostřednictvím se sem dostal i králičí hop. Posléze zde v roce 2020 vznikl i místní kroužek tohoto sportu. „Na výstavách jsem pomáhala s organizováním soutěží a jsem z chovatelské rodiny, tak jsem k tomu měla blízko. Pak mě napadlo, že bychom se mohli králičímu hopu věnovat systematicky, tak jsem založila kroužek. Ten sport mám ráda, protože máte parťáka a máte za něj zodpovědnost. A je příjemné, že to baví i diváky,“ řekla Prombergerová.

Ačkoli nyní šlo o víkendu jen o propagaci, při soutěžích hraje roli i nervozita. „Králík z vás vycítí trému, takže musíte být jako vodič v klidu, jinak se mu skoky nepodaří. Potlesk publika je milý, jenže občas začnou diváci tleskat před skokem, to králíka znervózní a on neskočí,“ říká s úsměvem Prombergerová.

Skok daleký a vysoký, rovinná dráha, parkur... baví to králíky? „Baví, jinak by neskákali. Vy je nemůžete nutit, můžete je jen povzbuzovat, trénovat a udržovat v kondici správnou stravou,“ vysvětluje spolupořadatelka bohdalovské exhibice. A diváci za červenobílou páskou fandí, tleskají a výborně se baví, protože králičí hop je především milý sport.

Adéla Mašková se účastnila kvalifikace na Mistrovství České republiky v králičím hopu. To se uskutečnilo minulý víkend v Plzni. Na snímku je se svým králíkem jménem Lewi. (15. února 2025)
Nejlepší králíci a jejich vodiči z celé republiky se v plzeňské sportovní hale utkali o postup na Mistrovství ČR v králičím hopu, které se uskuteční 29. března v Novém Městě na Moravě. (15. února 2025)
Nejlepší králíci a jejich vodiči z celé republiky se v plzeňské sportovní hale utkali o postup na Mistrovství ČR v králičím hopu, které se uskuteční 29. března v Novém Městě na Moravě. (15. února 2025)
Nejlepší králíci a jejich vodiči z celé republiky se v plzeňské sportovní hale utkali o postup na Mistrovství ČR v králičím hopu, které se uskuteční 29. března v Novém Městě na Moravě. (15. února 2025)
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