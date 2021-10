Brodský stolní tenis je v problémech, majitel klubu Jinek sedí ve vazbě

„Z našeho pohledu se neděje nic velkého. Jde spíše o nedorozumění a věříme, že se velmi brzy vysvětlí. Nicméně víc se k tomu nyní bez souhlasu pana Jinka nemůžu vyjádřit,“ řekl Martin Soukup z advokátní kanceláře TMS, jež brodského podnikatele zastupuje.



Důležitým faktem je, že čtyřnásobný mistr české extraligy zatím jede dál. „S panem Jinkem komunikujeme, on nám zadává úkoly z vazby,“ uvedli zástupci HB Ostrov. „Ping-pong pokračuje, pouze máme vedení klubu aktuálně rozloženo na více osob. Ale finance jsou zajištěné a soutěže, které máme přihlášené, normálně pokračují,“ sdělují.



Extraligoví muži HB Ostrov, kteří minulou sezonou prošli bez zaváhání, mají na svém kontě pro úvodních třech kolech nového ročníku tři vítězství.

„Zatím velká spokojenost,“ usmívá se trenér Bohumil Vožický. „Kluci předvedli standardní výkony z loňského roku a jsem rád, že se úspěšně zapojil i Radek Skála, který udělal nějaké důležité body,“ dodal.



Manažerova energie chybí

Další extraligový zápas čeká na Brod dnes, kdy od 18 hodin přivítá Hodonín. Pro HB Ostrov po výhrách nad Havířovem a Libercem půjde o třetí domácí duel v osmi dnech.

„Hrajeme sice s papírově slabším týmem, ale uvidíme, v jaké nastoupíme sestavě. Možná ji trochu protočíme, dáme šanci našim mladším,“ uvedl Vožický s tím, že poprvé by do utkání měl zasáhnout Ondřej Květon. „Doufám, že to zvládneme,“ dodal před duelem prvního celku s posledním.

Trenér připouští, že vynucená absence manažera Miroslava Jinka je přece jen znát. „Chybí tady jeho nezměrná energie, to charisma a odhodlání. Každý zápas mi přišlo, že hrajeme, jako kdybychom hráli finále mistrovství světa,“ říká Vožický. „Ale kluci jsou profíci, tohle zvládnou,“ dodal.



V Havlíčkově Brodě se mezitím chystá i jedna velká akce ve stolním tenise. V termínu 22.–24. října by HB Ostrov měl hostit turnaj evropského poháru Europe Cup (dříve Pohár ETTU).

V Birell Areně se domácí v pětičlenné skupině střetnou s Fortunou Kyjev (Ukrajina), GDCS Juncal (Portugalsko), Logis Auderghem (Belgie) a Club tenis de Mesa Monte Porreiro (Španělsko).

Jinek, jenž se ve svém podnikání věnuje mimo jiné také provozování heren, má zcela zásadní vliv na chod a financování HB Ostrov.

V Brodě, odkud pochází, pak v prostorech bývalé zemědělské školy vybudoval supermoderní sportovní halu a zázemí (nejen) pro stolní tenisty ze své mládežnické akademie. Navíc je od roku 2012 majitelem Domu kultury Ostrov.