Rozesmáli jsme i anglickou královnu, vzpomíná olympijský trenér šermu Földes

Když se Fridricha Földese zeptáte na národnost, odpoví s úsměvem, že je československý Maďar. Jenže to zdaleka nevystihuje kosmopolitní osobnost šermířského experta, který strávil bezmála dvacet let u britského olympijského týmu moderního pětiboje. A zažil skvostnou éru, ve které se jeho svěřenkyně pravidelně z her vracely s medailí. „Přemlouvali mě, ať vydržím do olympiády v Tokiu, ale už jsem byl rozhodnutý“ líčí svůj odchod šestašedesátiletý trenér.