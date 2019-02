Třebíč téměř slavila tři body, nakonec ale byla ráda i za dva

Horácká Slavia nevstoupila do utkání příliš dobře a po úvodní dvacetiminutovce prohrávala 0:2. „První třetina nám vůbec nesedla, udělali jsme v ní zbytečné fauly, které domácí potrestali gólem. Navíc jsme neměli dobrý pohyb,“ zlobil se hlavní trenér třebíčského A-týmu Martin Sobotka.

Přesto i na začátku druhé části pořád věřil, že si jeho svěřenci mohou z Benátek nakonec odvézt všechny body. „Dva góly v hokeji, to je otázka dvou, tří minut, kdy se dá skóre úplně otočit. My jsme s klukama o přestávce promluvili a oni pak zlepšili pohyb,“ pokračoval v hodnocení Sobotka. „Ve druhé třetině se nám podařilo vyrovnat a ve třetí jsme pak dokonce vedli,“ dodal.

Vedení drželi 38 vteřin

Třetí třebíčský gól padl v čase 59.05, takže se zdálo, že hosté už svůj těsný náskok udrží.

Jenže.

Ve chvíli, kdy do vypršení šedesáté minuty zbývalo pouhých 17 vteřin, srovnal domácí Petr Wiencek na 3:3 a poslal tak zápas do prodloužení. „Udělali jsme drobnější chybu, kterou soupeř potrestal,“ povzdechl si Sobotka. „Naštěstí jsme pak aspoň urvali v prodloužení druhý bod,“ připomněl, že rozhodující gól vstřelil na konci třetí minuty nastavení třebíčský Lukás Nedvídek. Zisk dvou bodů stále ponechává Třebíč v naději na play off, ačkoliv momentálně je v tabulce Chance ligy mimo osmičku nejlepších týmů. „Budeme bojovat až do konce. Pro nás je teď každý zápas strašně důležitý. My vlastně už takové svoje play off prožíváme,“ pousmál se trenér Horácké Slavie.

Zápas jeho svěřenců se středočeským klubem sledovala v Benátkách mizerná návštěva. Do hlediště dorazilo jen 155 diváků. „Je pravda, že je to jiné než třeba ve Vsetíně, kde hučí tři tisíce lidí,“ pokyvoval hlavou Sobotka. „Tím se ale naši kluci nemůžou zaobírat.“

Každopádně už zítra zažijí třebíčští hokejisté zase pořádně hlučnou atmosféru, do Třebíče se totiž v dalším soutěžním kole chystá rival z Jihlavy. Dukla navíc přijede v roli lídra celé ligy.