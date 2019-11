_____________________________________________________________

První pravidlo zní: Nešiďte se. Bez ohledu na to, kolik vám je let, se snažte o skutečně pravidelnou a důkladnou péči. Základem je vždy důsledné od­li­čování. Nevyčištěná pleť totiž nemůže v noci dýchat, ucpávají se póry a hromadí se v ní toxiny. Dalším nezbytným úkonem je hydratace. K té se ale v dnešní době – zvlášť pro ty, co žijí ve městech – připojuje také ochrana před znečištěným ovzduším, takže si v krémech hlídejte i obsah anti­oxidantů a vitaminů. Lifting, zpevnění či regenerace díky účinným látkám, jako jsou peptidy, retinol, kolagen či kyselina hyaluronová, jsou už jen nástavbou, protože pokud není pleť dostatečně hydratovaná, začnou se na ní rychle tvořit vrásky, šupinatí a působí unaveným dojmem. A samozřejmostí je používat přípravky s SPF, a to každý den a po celý rok. Pak už si jen stačí vybrat cílenou péči adekvátní vašemu věku a nerezignovat na sebe.

_____________________________________________________________

30 LET +

Stále vypadáte skvěle, dokonce možná i o nějaký rok mladší, ale přece jen se již objevují první známky stárnutí. Zaměřte se na hydrataci a zjemnění.

1) Odličujte se

Je to klíčové. Rozhodně nedopusťte, že byste šla spát po večírku nad ránem neodlíčená, zadělávala byste si na problémy v dalších letech. Adstrigentní pleťové vody a čisticí pěny však vyměňte za krémové textury a pořiďte si kvalitní odličovač očí.

2) Hydratujte a chraňte se

Již mohou být viditelné jemné linky a vrásky, jejich příčinou bývá dehydratace. Kvalitní hydratační krém a sérum patří do základní výbavy. Denní péče by měla obsahovat SPF (ochranný faktor), večer můžete použít i pleťový olejíček.

3) Nezapomínejte na oční krém

Kůže kolem očí je nejtenčí a nejvíce namáhaná mimikou. Oční krém ráno i večer by měl být od teď vaší pravidelnou rutinou.

_____________________________________________________________

40 LET +

Kromě vrásek začíná docházet i ke ztrátě elasticity, což se projevuje unaveným vzhledem. Zaměřte se na péči s vitaminy, antioxidanty a kyselinou hyaluronovou.

1) Exfoliujte

Nejen jemné linky a vrásky, ale i barevné nerovnosti začínají být více viditelné. Abyste sjednotila tón pleti a zbavila ji zašedlého vzhledu, udělejte si alespoň jednou týdně jemný peeling.

2) Používejte séra

Nejvhodnější jsou ta s anti­oxidanty a vitaminy (např. C). Sérum pleť posiluje, chrání, navrací jí zdravý vzhled, provádí jemnou exfoliaci a celkově omlazuje.

3) Vsaďte na profesionální péči

Dopřejte si alespoň jednou za dva měsíce profesionální kosmetickou masáž. Trápí-li vás prohlubující se vrásky, zvažte aplikaci botulotoxinu či mezoterapii pro hydrataci a zlepšení stavu pokožky.

_____________________________________________________________

50 LET +

Pokožka se stává čím dál sušší a výrazně ztrácí pružnost i objem. Zaměřte se na zpevňující a výživné přípravky s obsahem peptidů a enzymů.

1) Vsaďte na retinol

Péče s retinolem, čistým vitaminem A, stimuluje produkci kolagenu, minimalizuje vrásky a pomáhá k rozjasnění pleti. Používejte ji vždy večer, ať už ve formě séra, krému či oleje, a ráno nezapomeňte použít krém s SPF.

2) Regenerujte

K tomu vám nejlépe poslouží pleťové oleje, které pokožku chrání, zvlhčují a celkově omlazují. Obsahují též velké množství přírodních látek i éterických olejů a blahodárně působí na celý organismus.

3) Zkuste estetickou medicínu

Zvažte zjemnění nosoretních rýh pomocí výplní s kyselinou hyaluronovou nebo zpevnění kontur obličeje aplikací mezonití. Zkonzultujte tyto procedury se svým dermatologem.

_____________________________________________________________

60 LET +

Pleť je velmi suchá a připomíná pergamenový papír. Vyhýbejte se slunečnímu záření i příliš teplé vodě, používejte přírodní oleje a vyplňující péči.

1) Vyživujte

Vsaďte na krémové textury přípravků, od odličovačů až po péči. Obsahovat by měly kyseliny hyaluronovou pro hydrataci, bambucké máslo pro výživu a regeneraci, vitamin E či koenzym Q10 pro posílení, zpevnění a zjemnění vrásek nebo omlazující kaviár.

2) Bojujte s pigmentací

Speciální séra či korekční péče proti pigmentovým skvrnám by měly být každodenní samozřejmostí. Zesvětlí již vzniklé skvrny a zabraňují vytvoření nových.

3) Vylepšete noční péči

I nadále používejte přípravky s retinolem. Mohou sice pleť trochu vysušovat, ale nebojte se k nim použít i kapku vašeho oblíbeného pleťového oleje. Nebo zkuste rovnou olejové sérum s retinolem.