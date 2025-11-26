Život s kočkou

Komerční sdělení
Bílý chlupáč Mňaukl získal své jméno podle postavy Michela Scotta ze seriálu The Office. „Je papírový a pořídila jsem si ho do svého prvního samostatného bydlení vlastně dřív než většinu nábytku. Je to takový rozmazlený sebevědomý princ,“ směje se Agáta.
Šestiměsíční Anakin, pojmenovaný podle postavy ze Star Wars, má úplně jiný příběh.“Na parkovišti ho s dalšími dvěma sourozenci našla opuštěné moje kamarádka. Je hodně plachý, nesmírně tulivý a křehký. Asi neznám rozvážnější, jemnější a opatrnější zvířátko.“
Stejně rozdílně oba přistupují i ke krmení. Zatímco Mňaukl je dost vybíravý, Anakin sní naprosto cokoli.
Těžko bychom hledali dvojici, která by si roční zásobu krmení zasloužila víc!
Foto: Aneta Vrkotová; Make-up / Hair: Miroslava Krejčí; Styling: Karel Hladík; Produkce: Lucie Křenová