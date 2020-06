_____________________________________________________________

Co se vám vybaví, když se řekne Žena roku?

Asi dojetí v okamžiku, kdy jsem se o své nominaci dozvěděla. Vážila jsem si každého hlasu, který jsem obdržela. Byla to úžasná zpětná vazba, důkaz, že to, co dělám, má široký dosah. Focení a den s vizážistkou a stylistkou byly takovou třešničkou na dortu. Splnění tajného přání, které má asi každá žena. Ani ve snu by mě nenapadlo, že nakonec porota vybere mezi tolika silnými příběhy ten můj.

Jakým způsobem vám vítězství pomohlo?

Moje účast v soutěži a výhra přitáhly pozornost ke spolku Achilleus a k vrozené ortopedické vadě pes equinovarus, se kterou se v České republice narodí každý druhý den jedno dítě. Konkrétně vím o mamince, která si přečetla článek v čekárně u gynekologa v době, kdy se dozvěděla o vrozené vadě miminka. Kontaktovala mě a mohla tak prožít zbytek těhotenství v klidu a beze strachu, co ji čeká. Takových příběhů je mnoho a já jsem moc vděčná za tuto příležitost.

Co nyní plánujete?

Na letošní rok jsem měla mnoho plánů, ale globální situa­ce všechny obrátila naruby. Až to bude možné, chystáme ve spolku lokální setkání rodičů s lékaři a dalšími odborníky napříč republikou. Také připravujeme kurzy a odborné konference pro laiky i zdravotníky. Na našich webových stránkách právě probíhá kampaň Není pecka jako PECka, kde se snažíme všem přiblížit, co obnáší léčba této vrozené vady a jaké komplikace můžou rodiče někdy potkat. Ráda bych posunula dál i myšlenku na motivační knížku pohádek pro děti. Uvidíme, jak vše dopadne.

