________________________________________________________

Letos poprvé usednete na místo porotkyně v soutěži Žena roku. Jaká byla vaše reakce, když jste nabídku dostala?

Měla jsem radost. To už jsem asi velká holka, že jsem dostala takovou důvěru.



Myslíte si, že je důležité světu představovat výjimečné a inspirativní ženy?

Určitě. Já sama se už od dětství rozhlížím kolem sebe a takové ženy hledám – a nacházím. Je důležité pro každou z nás vidět inspiraci v ženách, které se nebojí, jdou za svými nápady a dokážou je dotáhnout do konce. I když to třeba často vypadá na začátku beznadějně. Dodávají sílu i nám ostatním.





Adeptky budou rozřazeny do čtyř kategorií. Na kterou kategorii se těšíte nejvíce?

Bylo by lákavé říct, že „Dobré srdce“, ale tak jednoduché to není – důležité jsou i věkové kategorie. Protože každý věk nám klade překážky. Nejdřív musíte všechny přesvědčit, že nejste moc mladá a nezkušená, pak že to všechno zvládnete i s dětmi a nakonec že žena ve vyšším věku je naprosto ideální spolupracovnice i šéfka… Svět má plno předsudků a každá, která je překoná, je svým vlastním způsobem hrdinka. Těším se na všechny příběhy.

Co byste vzkázala ženám, které se bojí či stydí do soutěže přihlásit?

Já to chápu. Ti nejlepší lidé bývají často i nejskromnější. Ale je to škoda, protože když se o nich svět nedozví, nemohou se stát inspirací... Možná bych doporučila probrat to s kamarádkou u kafe – třeba vás nakonec přihlásí ona!



Přihlášky do soutěže můžete odesílat do 30. 6. 2020, kdy se nominace uzavřou. Letos soutěžíme v kategoriích: Pod 30 let, Pod 40 let, Nad 40 let a Dobré srdce. Přihlásit se můžete zde.