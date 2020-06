______________________________________________________

Poprvé usednete na místo porotkyně. Jaká byla vaše reakce, když jste nabídku dostala?

Asi to nebude překvapivá ani originální odpověď, ale moc mě to potěšilo. Díky za důvěru.

Myslíte si, že je důležité světu představovat výjimečné a inspirativní ženy?

Příklady táhnou a všichni potřebujeme ve svém životě co nejvíc inspirace. Představovat úžasné ženy, které jsou kolem nás, je nesmírně důležité. Nejen pro ostatní ženy. Jen je škoda, že se málokdy dozvíme, kolika lidem může podobná inspirace měnit životy.

Adeptky budou rozřazeny do čtyř kategorií. Na kterou se těšíte nejvíce?

Jsem zvědavá na všechny kategorie! U nejmladší na inspiraci, co všechno jsem nestihla, u kategorie do 40 let na to, co bych ještě mohla rychle stihnout, u skupiny nad 40 let na to, co úžasného mě čeká, a – dobře, přiznávám – nejvíc se těším na Dobré srdce. Na tu záplavu dojetí a mírných výčitek vůči sobě samé.

Co byste vzkázala ženám, které se bojí či stydí do soutěže přihlásit?

Milé ženy, je ve vás mnohem víc, než samy tušíte. Nebojte se to objevit a ukázat světu.



Přihlášky do soutěže můžete odesílat do 30. 6. 2020, kdy se nominace uzavřou. Letos soutěžíme v kategoriích: Pod 30 let, Pod 40 let, Nad 40 let a Dobré srdce. Přihlásit se můžete zde.