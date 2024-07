Za vůní čerstvého pečiva: Cesta do srdce pekárny V mouce

Od samého začátku se na úspěchu řemeslné pekárny podílí Žaneta Holečková, která měla podnik pomoci rozeběhnout díky svým zkušenostem z gastronomie. „Ale hned po pár dnech jsem už také stála u pece, jsme jeden tým, a když je potřeba, tak holt musíte vypomoct,“ směje se na začátku svého vyprávění. Nyní se věnuje marketingu a komunikaci všech tří podniků, ale řemeslná pekárna je jejím srdcovým podnikem. „Měli jsme krásný prostor, který vyzýval k tomu, aby nezůstal prázdný. A tak přišla myšlenka pekárny,“ popisuje Žaneta začátky podniku, který nyní peče několik druhů chleba a další slané a sladké pečivo.

Místo, kde vidíte mistrům pod ruce

Pečení se zde nezastaví. „První den chystám kvásek, druhý den míchám a tvořím bochníky a třetí den pečeme,“ popisuje proces přípravy chleba hlavní pekař František, který spolu s Žanetou tvoří sehraný tým. František má hlavní slovo ohledně výrobních postupů a jejich preciznosti: „V naší pekárně nepoužíváme žádné látky k podpoře kynutí. Jde o čistě kváskový chléb, kde nic neuspěcháme. Chléb můžete vidět na vlastní oči v troubě, jak se peče.“ A Žaneta doplňuje: „Přesně tak. Výrobu neskrýváme.“

Suroviny jsou základ

Klíčovým prvkem vedle umu a dovedností pekařů jsou kvalitní suroviny. V řemeslné pekárně V mouce tomu není jinak. „Ve východních Čechách i za jejich hranicemi má dobré jméno Předměřická mouka. To je základ naší výroby. Navíc je to lokální výrobce, který je od nás přibližně 20 minut autem,“ říká František. Právě kvalita výrobků stojí za mezinárodním úspěchem řemeslné pekárny V mouce. V Hradci Králové, díky místnímu hokejovému klubu, existuje poměrně velká multikulturní skupina. „Pro nás je důležité, aby obsluha mluvila a uměla prodávat v angličtině. Manželky, sestry a další rodinní příslušníci hokejistů patří k našim pravidelným zákazníkům. Před pekárnou tak často potkáte dvě maminky, které spolu mluví anglicky, a další dvě francouzsky, zatímco si jejich děti pochutnávají na našich loupácích,“ popisuje s nadšením Žaneta další aspekt úspěchu pekárny.

Chuť vítězí

Kromě ocenění od zákazníků získali také ocenění Regionální potravina Královéhradeckého kraje pro Řemeslný cibulový chléb. „Už jenom to, že se malá hradecká pekárnička může oceněním zviditelnit, mi přišlo jako výborný nápad. Tak proč to nezkusit?“ popisuje motivaci přihlásit se do soutěže o Regionální potravinu Žaneta a dále pokračuje: „Přihlásili jsme tři produkty, dva chleby a máslové loupáky. Nakonec to vyhrál Řemeslný cibulák.“

A co je na něm tak speciálního? „Je prostě skvělý, je to chleba s cibulí. Taková česká klasika, křupavý, dobrý chleba a cibule. Je to originální, ale zároveň naše. Původní recepturu, která pochází od babičky, jsme pak s celým týmem ladili a upravovali až k dokonalosti. Jde o ručně vyráběný chléb s typickou vůní smažené cibulky. A když ho správně uskladníte, vydrží vám i několik dní krásně voňavý a měkký,“ dodává Žaneta s úsměvem.

Překvapivá specialita

V pekárně V mouce najdete ovšem ještě jednu specialitu, která může mnohé překvapit – mlátový chléb. „Mlátový chleba je pro nás třešnička. K čerstvému mlátu mnoho lidí a pekařů nemá přístup, ale my máme to štěstí právě díky našemu pivovaru,“ vysvětluje Žaneta. „Celý nápad vznikl při sledování filmu Dařbuján a Pandrhola. Uvědomili jsme si, že máme kvanta mláta, což je vyvařený ječmen, a řekli jsme si: pojďme jej využít,“ popisuje dále Žaneta.

Čerstvé mláto berou přímo od sládků a sami si je suší a následně přidávají do těsta. „Výsledkem je standardní pšenično-žitný kváskový chléb s přidaným mlátem, a tedy i specifickou chutí, ale také benefity pro tělo,“ říká Žaneta.

Pokud chcete ochutnat mlátový chleba, pak vám nezbývá nic jiného než navštívit přímo pekárnu V mouce nebo prodejní stánek v obchodním centru Futurum v Hradci Králové, kam je třikrát denně zaváženo čerstvé pečivo.

REGIONÁLNÍ POTRAVINA

Značku Regionální potravina uděluje ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání v obchodech, na farmářských trzích či přímo u výrobců.

Více informací na regionalnipotravina.cz