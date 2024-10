Z Itálie k moravským marmeládám

Jakub Trčka začal svou kariéru jako kuchař v Itálii, kde strávil několik let objevováním krás umění gastronomie. Pracoval v hotelové kuchyni a neustále se inspiroval, jak pracovat se surovinami a vybírat to nejlepší. V té době měl velký sen – vyrábět produkty bez chemie, které budou milovat dospělí i děti. V roce 2017 začal experimentovat s brusinkami, a tím odstartoval svůj příběh. Jakub stojí za úspěšnou výrobnou Nikoleta-Maria, zaměřenou na přípravu džemů, sirupů a omáček. Především zde ale najdeme cibulové chutney. Všechny suroviny pocházejí z jeho vlastní zahrady, ze samosběrů a od lokálních farmářů. V portfoliu výrobny můžete nyní najít více než 150 různých druhů produktů.

„Dříve byla chemie v potravinách považována za pokrok, ale to mě nikdy nebralo. Chtěl jsem vždy hledat přírodní a šetrnější přístupy,“ říká Jakub. Všechny jeho výrobky jsou tak přírodní s nižším obsahem cukru, bez chemie a barviv. „Společným jmenovatelem pro všechny výrobky je kvalita a dobří lidé, kteří stojí za celým procesem,“ popisuje Jakub.

To, že se Jakubovi jeho pobyt v Itálii vryl pod kůži, je poznat i v názvu jeho firmy. „Já Itálii miluji, strávil jsem tam několik let a chtěl jsem, aby si i má dcera nesla trochu toho odkazu na Itálii, proto jsme jí dali jméno Nikol a pokřtili Marie. Italsky je to pak Nikoleta-Maria,“ upřesňuje Jakub a dodává: „A když jsem pak vybíral jméno pro prodejnu, chtěl jsem, aby se jmenovala po dceři.“

„Začínali jsme v malých pronajatých prostorách ve městě, ale ty nám postupně přestaly stačit. Když se naskytla příležitost koupit stavení po babičce, neváhali jsme a se sestrou jsme dům koupili,“ popisuje Jakub. Prostory poté upravil tak, aby vyhovovaly náročným požadavkům na výrobu a skladování. Na pohled to sice vypadá jako staré stavení, ale uvnitř je vše modernizované tak, aby v prostorách podnik mohl růst.

Jejich výrobky můžete zakoupit na e-shopu, v okolních kavárnách a restauracích a na některých farmářských trzích. „Právě spolupráce s regionálními podniky je pro mě důležitá. Vše se snažíme s regionem propojovat. Od místního zemědělce odebíráme téměř vše, co nezvládneme pokrýt z naší zahrádky. Jediné, co není lokální, je exotické zboží,“ směje se při popisu Jakub. Od místních dodavatelů využívají také například i cukr a obalové materiály.

„Mezi naše chlouby patří Cibulové chutney na červeném víně, za které jsme získali ocenění Regionální potravina Olomouckého kraje. Na výrobek i ocenění jsme pyšní. Cibule je totiž od místního dodavatele,“ říká Jakub, který dodává, že jejich chutney díky křupavé textuře a svěží, lehce nasládlé chuti dokáže dochutit prakticky každé jídlo. Je vhodné do burgerů, baget, nebo jen tak na sýr. „Chutney jsme původně začali vyrábět na poptávku jedné firmy po vánočních balíčcích. První rok jsme připravili čtyři a půl tisíce skleniček. Další rok přišla objednávka na šest tisíc. To znamenalo pro představu zpracovat 3,5 tuny cibule, 400 litrů červeného vína a půl tuny cukru. Vařil jsem to tehdy sám po 25 kilech. Denně od rána do večera, tři týdny. Cibule byla cítit na kilometr daleko,“ vzpomíná se smíchem na začátky Jakub.

Díky ocenění Regionální potravina za tento produkt se výrobně podařilo zviditelnit nejen v regionu, ale i mimo něj. „Někteří odběratelé si nás našli právě díky tomuto ocenění. A už teď víme, že se budeme velmi snažit získat další, protože vidíme všechny benefity, které jsou s tím spojené,“ pochvaluje si Jakub.

A jaké jsou plány do budoucna? „Chtěl bych jít v padesáti do důchodu, starat se o zahradu, zajistit dceru a užívat si život. Pracuji od malička, babička s dědečkem měli statek a já tam vždy vypomáhal. Takže bych si chtěl užívat život – motorka, paragliding,“ zakončuje svůj příběh Jakub.

Značku Regionální potravina uděluje ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání v obchodech, na farmářských trzích či přímo u výrobců.

Více informací na regionalnipotravina.cz a na microsite