Nikdy jsem neměla výstavní nohy. Už proto, že jsem postavou spíš „holka krev a mléko“ (taktně řečeno) a také jsem se moc nevytáhla. Do výšky. No, a s přibý­vajícími roky a ubývajícími sportovními aktivitami se to pochopitelně vůbec nezlepšilo. Když jsem na jaře vytáhla sukně a šaty, zjistila jsem, že už se na svá tlustá vnitřní stehna a kolena nemohu dívat ani já sama. A tak jsem se rozhodla, že bude nejlepší, když s nimi zatočí někdo jiný než já. Obrátila jsem se na MUDr. Pavla Horynu z Medicom Clinic a doufala, že nade mnou nespráskne ruce, ale bude mi umět pomoct.

„To půjde, žádný strach!“, uklidnil mě pan doktor během konzultace a dokonce mě ujistil, že zdaleka nejsem ­nejhorší případ, s jakým se kdy musel potýkat. A doporučil mi šetrnější metodu odsátí tuku – laserovou liposukci ­SlimLipo, která s nežádoucím tukem za­točí rychle, bezpečně a šetrně. Přístroj SlimLipo totiž k odstranění tukových buněk využívá unikátní laserovou technologii, kdy laserové vlákno dokáže zacílit výhradně na tukové buňky a v místě odsátí tuku zároveň viditelně zpevňuje a vypíná pokožku. Kůže se tak po zákroku sama vypne a přilne zpět k podkoží – na rozdíl od klasické tumescentní liposukce, která nemá přímý účinek na vtažení kůže a ta může po zákroku zůstat povislá. Výrazně kratší je rovněž rekonvalescence po zá­kroku, včetně délky povinného nošení kompresivního prádla.

Na liposukci není potřeba se nijak připravovat. Absolvovat musíte jen základní biochemické vyšetření krve. Na klinice jsem dostala noční košili s medvídky, jednorázové kalhotky a ponožky. Proč ponožky, to jsem pochopila poz­ději – na klimatizovaném sále je totiž pěkná kosa. Na operačním lůžku mi sestřičky natřely nohy znecitlivujícím přípravkem, takže když mi o pár minut později MUDr. Horyna začal napouštět do nohou tumescentní roztok, jehož úkolem je rozmělnit tuk a usnadnit fázi jeho odsávání, téměř nic jsem necítila. Překvapilo mě jen, jak obrovské množství roztoku bylo do mých nohou třeba vpravit. Roztok se musel nechat pár desítek minut působit, takže jsem si před zákrokem mohla dovolit v klidu odpočívat. Pak nastoupil pan doktor. Nejprve nechal speciální mikrokanylou prostupovat laserové vlákno a pak už zavedenými tenkými kanylami pumpoval z ošetřovaných míst tuk, včetně tumescentního roztoku. Vnímala jsem jen divné tlaky v nohou, které ovšem jako kdyby ani nebyly moje. Vůbec jsem je neovládala, a protože nejsem masochista, abych potřebovala nutně vědět, co všechno se děje, udržovala jsem se v takovém polospánku. Bolesti se tedy opravdu nemusíte obávat. Po ­téměř tříhodinovém zákroku mi lékař ­zašil drobné ranky a ukázal nádobu s odebraným cca litrem tuku, sestřičky mě navlékly do kompresivního prádla a poučily, jak se o ošetřené nohy starat.



Odplížila jsem se do přistaveného taxíku. Nic mě nebolelo, ale nohy obalené obvazy, které měly z ran odsávat stále ještě vytékající krev s roztokem, neumožňovaly příliš pohybu. Zbytek dne jsem proležela. Tělo postupně přicházelo k sobě, ale žádná bolest se nedostavila, snad jenom tlak a napětí v nohou. Po 24 hodinách jsem poprvé směla svléknout kompresivní prádlo, osprchovat se a ošetřit ranky dezinfekcí a čistými převazy. Na nohou se mi už začaly tvořit i drobnější modřiny a také jsem zaregistrovala, že mi nohy od ­lý­tek dolů nepříjemně otékají. Otoky ale postupně opadávaly. Šetřit jsem se ­ovšem musela i následující týdny, nemluvě o sportu, který mi pan doktor zakázal aspoň na měsíc. Ale upřímně, na aktivity jsem se během hojení stejně necítila, minimálně proto, že kompresivní prádlo sloužící jako bandáž hodně stahovalo a první dny jsem se v něm doslova učila dýchat a žít. Protože ale pomáhá lepšímu a rychlejšímu hojení kůže a podkoží a celkově zpevňuje ­oblasti po zákroku, nebylo vyhnutí. Od druhého týdne po zákroku je také ­třeba operované partie takzvaně válečkovat kvůli nerovnostem – váleček na ­klinice dostanete.



Od zákroku uplynuly už téměř dva měsíce. Modřinky zmizely, ranky jsou téměř neviditelné, ale viditelný je nový tvar mých kolen a hlavně vnitřních stehen, která jsou štíhlejší a nedochází už k nepříjemnému a bolestivému tření kůže. Jsem moc spokojená, a SlimLipo tak mohu každému doporučit.