Střední Čechy - Kutná hora

Ubytování: Před pěti lety navrhla architektka Tereza Komárková přestavbu přízemí historického domu na kavárnu. Dnes zde najdeme nejen stylovou kavárnu Cafe Dačický, ale i apartmány. Objevte bohatou historii domu v Kutné Hoře, současnou estetiku a smysl pro pohodlí v jednom.



Představení: Zažijte netradiční prohlídku města v podobě divadelní hry Kutná Hora Nestoudná s lepými děvami, vínapitelem Mikulášem Dačickým z Heslova a s Bekyní. Více o agentuře Zuzany Urban Kocourkové ZUZKO zde.



Nákupy: Pohodlné módní oblečení, které lichotí každé postavě, to je myšlenka paní Martiny Pipkové Loudové, která v roce 2004 v Kutné Hoře založila svou značku Fashion M&M. Aktuální kolekce je spojením módy a umění. Vizuální umělec Jakub Ječmínek vystavoval svá abstraktní díla nejen u nás, ale i v New Yorku nebo Japonsku a Martina jeho obrazy přenáší do svých jedinečných modelů.

Severní Čechy - Krkonoše, Šumava

Restaurace: Řízků jsou desítky, ale legenda je jen jedna. V Krkonoších najdete pravý vídeňský řízek i dnes. Na vídeňskou legendu sází zkušený šéfkuchař Michal Húsek z restaurace Savoy. Vídeňský řízek dělá tradiční cestou na přepuštěném másle, podává ho s jemnou bramborovou kaší a okurkovým salátem.

Romantika: Za nádhernými jezery nemusíte do Rakouska či Švýcarska. U nás najdete dokonce pět kouzelných ledovcových jezer – Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a nejmenší Laku. Ať už si z nich vyberete kterékoli, nebudete litovat. Nezapomeňte si s sebou vzít piknikový koš plný dobrot, něco na sezení a lahvinku dobrého moravského vína.

Tip pro pány: „Uprostřed nedotčené přírody budete mít naprosté soukromí, a tak si žádost o ruku můžete dokonale vychutnat ve společnosti své milované bez rušivých elementů,“ doporučuje Martin Kubíček ze společnosti BRILAS.

Stezka: Západ slunce, výhled do korun stromů Krkonošského národního parku, sklenka prosecca a živá hudba k tomu. Právě takový zážitek si můžete dopřát, pokud zvolíte správný termín a v srpnu navštívíte Stezku korunami stromů v Krkonoších. Trasu pestrým lesem, dlouhou více než 1500 metrů, si můžete projít sami, nebo se zkušeným průvodcem.



Západní Čechy - Konstantinovy Lázně, Plzeň

Koupání: Nedaleko Konstantinových Lázní na Hradišťském vrchu se nachází lom Okrouhlák, jehož tvar připomíná obří otisk psí tlapy. Těžba v tomto lomu skončila už v roce 1997, a tak je dnes zatopený a veřejnosti přístupný. Dostanete se k němu po trase naučné stezky Hradišťský vrch. Lom je známý pro spoustu druhů ryb i dalších zvířat, v jeho okolí potkáte žáby, vodní šneky i raky. Lze se tu i koupat – hledejte písečnou pláž.

Pivo: Tematické akce v unikátním pivovarském muzeu v Plzni můžete navštívit od září až do konce roku. Čeká vás tradiční Muzejní noc, kreativní dílny, akce Plzeňské dvorky i speciální prohlídky Pivovarského muzea.

Auto: Vyrážíte s celou rodinou? Chcete mít dostatek místa i pro své přátele? Volíte SUV, abyste mohli bez problémů jezdit i po nezpevněných cestách? Lexus RX všechno splňuje, navíc vám na cestách zajistí maximální komfort, a je dokonce dostupný s ekologickým hybridním pohonem, který šetří přírodu a díky nízké spotřebě i vaši peněženku.



Praha

Restaurace s výhledem: V historickém srdci Prahy (na starobylém Staroměstském náměstí) na střeše hotelu se nachází restaurace Terasa u Prince. Úchvatný výhled do všech stran si můžete dopřát ve vyhlídkové části Bubble Point View nebo v Bar & Grillu, kde si můžete vychutnat například kvalitní biftek wagyu či mušle sv. Jakuba.



Grilování: Milujete-li grilování, měli byste určitě navštívit letní terasu restaurace Spices v hotelu Mandarin Oriental, Prague. Příjemnou letní atmosféru si vychutnáte na terase restaurace, kde se v letní kuchyni připravuje jídlo přímo před vámi. Menu připravuje šéfkuchař ze Srí Lanky Stephen Senewiratne se svými zástupci Michalem Horváthem a Kayem Hoffmannem.



Zmrzlina: Klasická vanilková zmrzlina je už tak trochu nuda. Pražský zmrzlinový salon Crème de la Crème na Národní si proto připravil pro své zákazníky až 60 druhů této mražené pochoutky. Nabídka se tradičně nese v duchu svěžích alkoholových zmrzlin, sorbetů, ale i smetanových druhů spolu s jejich veganskými variacemi. Nechybí ani kulinářské skvosty, jako jsou buchtičky se šodó, osvěžující kefír s estragonem nebo švestka se slivovicí.



Východní Čechy - Dolní Morava

Trail park: Vyvezte se pohodlně lanovkou a užijte si téměř pětikilometrovou trasu na kole, která začíná u horní stanice lanové dráhy Sněžník. Nejdelší trail lehké obtížnosti je vhodný pro úplné začátečníky i rodiny s dětmi. Selský flow trail vás provede pod Stezkou v oblacích a v mírných pasážích potěší nádhernými výhledy na Chlum a dolnomoravské údolí.



Muzeum: Muzeum, které připomíná technickou vyspělost průmyslu Československé republiky. Během přibližně čtyřicetiminutové prohlídky objektu uvidíte dobovou výzbroj a výstroj (jako např. protitankový kanon L1), jediné funkční čerpadlo Kunz Buldog, kompletně funkční vodoinstalaci a rekonstruované pancéřové zvony.



Mamutí horská dráha: Nejdelší dráha v Česku a druhá nejdelší v Evropě. Adrenalinová jízda dlouhá tři kilometry, 25 bleskurychlých zatáček, 12 metrů nad zemí, podzemní tunel i čtyři parádní jumpy nad lesními cestami. Více zde.



Morava

Lednicko-valtický areál: Přírodně-architektonický komplex, který tvoří velkolepé zámky Lednice a Valtice. Součástí areálu jsou kromě zámků rozsáhlé parky, soustava rybníků a historické stavby v přírodě (lovecké zámečky, chrámy, kaple). Jedná se o převážně rovinatou oblast, nenáročnou na pěší výlety a cyklovýlety. Vhodné i na výlety s dětmi.

Jeskyně: Punkevní jeskyně leží v severní části Moravského krasu v kaňonu Pustého žlebu. Projděte si mohutné dómy a chodby s krápníkovou výzdobou a prozkoumejte také propast Macocha. Podniknout zde můžete i romantickou plavbu na lodičkách na podzemní říčce Punkvě.

Zoo a zámek Lešná: Ve zlínské zoo nemusíte být jen návštěvníkem. Díky programu Chovatelem na jeden den ho můžete zažít zoo skutečně na vlastní kůži. Pro děti je zde vláček, australský dětský koutek, lanový labyrint i vyhlídková věž.



Slezsko

Rozhledna: Hora Praděd je nejvyšší vrchol Jeseníků i celé Moravy. Zdolejte horu a užijte si krásný výhled z rozhledny. Samotnou věž podpírají tři nohy. První slouží jako energetický uzel, druhá pro potřeby radiokomunikací a ve třetí je umístěna restaurace s hotelem a turistickou ubytovnou sloužící všem návštěvníkům a rekreantům této oblasti.

Vodní nádrž: Užijte si aktivní víkend. Koupání, vyjížďky na loďkách, rybaření, jachting nebo windsurfing. To vše nabízí údolní nádrž Slezská Harta na řece Moravici. Pokud nejste milovnice vody, nezoufejte. Okolí nabízí spoustu vyžití, ať už návštěvu stezky Zatopené osudy, rozhlednu Velký Roudný, Venušinu sopku, či cykloturistiku.

Stezka: Nadzemní panoramatická Stezka Valaška s nádherným výhledem na Beskydy nabízí dvě unikátní technická řešení. Zavěšený chodník, jehož konstrukce se zatím nikde v republice nepoužila, a skleněnou vyhlídku. Ta má evokovat pocit, že člověk stojí ve vzduchu.