______________________________________________________________

Sportovní aktivita nebo také street workout se vyznačuje tím, že se cvičí venku a je založeno na cvicích s vlastní tělesnou váhou.

Nezapomeňte se před samotným tréninkem na pár minut rozehřát třeba skokem přes švihadlo, nebo strečinkem. Po tréninku je důležité se pár minut protáhnout. Délka tréninku pro úplné začátečníky postačí 30 minut. I tady platí pravidlo, méně je někdy více.

______________________________________________________________



Trénink zaměřený na horní polovinu těla





Pull ups - přítahy

Nohy opřete o zem a chytněte se hrazdy na šíři ramen. Úhel sklonu vašeho těla určuje obtížnost cvičení. Ramena, kyčle, kotníky držte v jedné linii a hlavu v prodloužení trupu při pohybu tam i zpět – nezvedejte ramena k uším! Pokrčte paže a přitáhněte hrudník až k hrazdě. Zpátky nepovolujte, pomalu a kontrolovaně se spouštějte znovu do výchozí pozice.





Push ups – kliky

Vyberte si bod opory, čím výš od země bude, s tím menší váhou budete pracovat. Tělo v jedné rovině, zápěstí přímo pod rameny. Pokrčte paže a hrudníkem se dotkněte země (bodu opory). Odtlačte se zpět do výchozí pozice, celou dobu udržte stejné nastavení těla.





Hang - vis

Pověste se na hrazdu, uvolněte se, nechte se vytáhnout, nezapomeňte pravidelně dýchat. Celkový čas můžete rozdělit do více kratších úseků, podle potřeby.





Dip – tricepsový klik na bradlech

Vyskočte do vzporu na bradla (případně zvolte výšku, kde se lehce opřete špičkami pokrčených nohou o zem, a budete si při dipu pomáhat). Zpevněte celé tělo, nohy mějte napnuté se špičkami před tělem. Pokrčte paže tak, aby se ramena dostala lehce pod úroveň loktů. Odtlačte se zpět do výchozí pozice, celou dobu udržte stejné nastavení těla.





Plank side turns– vzpor ležmo přetáčení na jednu paži

Vzpor ležmo je výchozí pozicí viz. KLIK. Paže na šíři ramen a opora o špičky může být i trochu širší, pro lepší stabilitu. Odlehčujte střídavě vždy jednu paži, vytočte se do strany a vytahujte ji vzhůru do nebe. Váhu přenášejte pomalu a kontrolovaně – neodrážejte se a vědomě zapojujte úplně celé tělo.





Nezapomínejte hlavně na pitný režim. Doporučujeme čerstvou perlivou či neperlivou vodu, kterou můžete třeba ochutit ovocem, bylinkami nebo zeleninou. Stylovou lahev vyrobenou z plastu bez BPA, umyvatelnou v myčce nabízí například SodaStream, který bojuje proti zatěžování životního prostředí jednorázovým plastovým odpadem.





Inspiraci na sportovní oblečení najdete v galerii.