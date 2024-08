Včelám jsme průvodcem na jejich cestě životem

„Lidové rčení praví, že na srdce jsou Poděbrady, a my rádi doplňujeme, že od srdce je tady náš med,“ začíná své vyprávění Kateřina Šulková, která stojí za Včelí farmou již 12 let. „Vše začalo tím, když si táta pořídil zahradu a my jsme zjistili, že máme prostor, kam můžeme umístit včely. Vždy mě to táhlo k přírodě. Chvíli jsem pracovala v zahradnictví, kde jsem se poprvé setkala s člověkem, který měl včely. Ukázal mi je a mně to tehdy naprosto učarovalo,“ pokračuje ve vyprávění Kateřina, která na včelách nejvíce oceňuje to, že jsou samostatné. „Samy se nakrmí, vypráší a my jsme jenom průvodce na jejich cestě. Musíte znát jejich principy a neříkat jim, co, kdy a jak mají dělat, ale být jim pomocníkem,“ dodává. S otcem si tenkrát pořídili pět včelstev a po absolvování kurzu se z koníčku začalo klubat podnikání.

Právě otec byl v začátcích Kateřině oporou. „Táta mě naučil mít ten podnikatelský drive, sám zde byl poměrně úspěšným podnikatelem, který se nebál nových výzev a projektů. Naučil mě, o čem podnikání je. Nebýt táty, nikdy nejsem tam, kde teď,“ popisuje s vděčností Kateřina. Ta původně vystudovala Karlovu univerzitu, obor odborná biologie. „Včelařinu jsem si naplno vybrala během mateřské dovolené, kdy jsem se potřebovala realizovat tak, abych mohla zkombinovat kariéru i rodinu,“ doplňuje s tím, že kvůli včelařině si udělala výuční list v oboru včelař a doplnila si ještě vzdělání, aby mohla včelařinu vyučovat. „Mám radost, že mohu jezdit po školách a školkách, kde dětem předávám znalosti o tom, co všechno včelařství obnáší a jak jsou včely pro nás důležité,“ popisuje svou motivaci ke spolupráci s ekocentrem Huslík, ve kterém také pořádá své přednášky.

„Na včelařině mě nejvíce baví, že to není rutina. Potřebuji, aby se věci měnily, a včelařství tuto dynamiku poskytuje. Navíc včelařství má velmi pozitivní ohlasy u lidí, to je velkou výhodou této profese,“ vyjmenovává důvody Kateřina, proč miluje svou práci. Ve Včelí farmě Poděbrady jsou zatím jen sami dva s bratrem. „A máme ještě mnoho dalších rodinných příslušníků, kteří pomáhají, když je třeba. A brzy nám přibude i první zaměstnanec – Michal, absolvent filosofické fakulty, který tu s námi propadl včelařině,“ popisuje pyšně a dodává: „Největší oporou je moje maminka, ačkoliv je v důchodu, kdykoliv pomůže jak s chodem firmy, tak i s rodinou, pomůže uvařit, uklidit, pohlídat děti,“ doplňuje. „Ale i můj muž je důležitý. Přestože se bojí včel, kolem podnikání je mi velkou oporou.“

O tom, že se Kateřina Šulková věnuje včelám více než dobře, svědčí ocenění Středočeská Regionální potravina pro Med z lipové aleje v roce 2023. „Snažíme se to dělat, jak nejkvalitněji to jde. Med je opravdu z lipové aleje, je to druhé stáčení z období červen a červenec. Do soutěže o Regionální potravinu jsme zaslali tři výrobky. Vyhrál náš lipový med. Porotu asi oslovil tím, že do nektaru z lípy je přidána i medovice, která zjemní chuť lípy a zatmaví barvu. Včely totiž sbírají nejen nektar, ale i lipovou medovici,“ vysvětluje. Medovice je sladká šťáva, kterou vystřikují mšice, sající na mladých výhoncích stromů, a šťáva ulpívá na jejich povrchu. Tu poté včely sbírají. Jde tedy o zcela přirozený přírodní jev, do kterého včelař nikterak nezasahuje. „Výsledkem je prostě báječný med, který doporučujeme podávat za studena, abyste si mohli naplno vychutnat jeho chuť,“ vysvětluje Kateřina tajemství úspěchu, kterým lipový med oslovil odbornou porotu.

V rozvoji svého podnikání si Kateřina ještě pochvaluje podporu, které se jí dostalo po získání ocenění Regionální potravina. „Jsme malá rodinná farma, která včelaří v rámci rodiny, kde je pro málo lidí hodně práce. Ocenění nám pomohlo s propagací a my se dostali více do povědomí lidí ze Středočeského kraje. Navíc máme možnost prezentovat se zdarma na různých prestižních akcích v regionu.“

Med z farmy je možné zakoupit přímo v Poděbradech, kde mají svou vlastní prodejnu, najdete je ale také na farmářských trzích a v Praze na Pankráci a na Náplavce a v několika obchodech se zdravou výživou,“ ukončuje své vyprávění Katka a venku před ekocentrem na ni již čeká skupina dětí, kterým bude vyprávět o životě včel.

REGIONÁLNÍ POTRAVINA

Značku Regionální potravina uděluje ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání v obchodech, na farmářských trzích či přímo u výrobců.

Více informací na regionalnipotravina.cz