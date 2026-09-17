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Uriage Age Absolu: Prémiová péče, která vrací pleti pevnost

Komerční sdělení   14:00

Shutterstock | foto: Archiv: ShutterstockShutterstock

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Zralá pleť si zaslouží péči, která respektuje její potřeby. Řada Uriage Age Absolu spojuje účinné anti-age složky s termální vodou a pomáhá pleti navrátit pevnost, hladkost, hydrataci i jas.

Prémiová péče, která vrací pleti pevnost. | foto: Archiv: Drmax - Uriage Age Absolu

S přibývajícím věkem se potřeby pleti mění. Postupně ztrácí pevnost a objem, mohou se objevovat výraznější vrásky, pigmentové skvrny i známky únavy. Právě na tyto projevy se zaměřuje prémiová řada Uriage Age Absolu, vytvořená speciálně pro zralou pleť včetně citlivé. Její produkty podporují tvorbu kolagenu, intenzivně vyživují a hydratují a zároveň pomáhají chránit pokožku před vnějšími vlivy.

Ráno začíná sérem

Základem každodenní rutiny může být Uriage Age Absolu Vyhlazující sérum pro podporu tvorby kolagenu. Kombinuje retinol, dva typy kyseliny hyaluronové, peptidy a antioxidanty. Pomáhá vyhlazovat a zpevňovat pleť a díky kyselině hyaluronové jí dodává také hydratovaný a plnější vzhled. Vitaminy C a E podporují její jas a sjednocený tón, zatímco termální voda Uriage přispívá ke zklidnění pokožky.

Prémiová péče, která vrací pleti pevnost.

Po séru přichází na řadu Obnovující růžový krém, který nabízí trojí účinek – pomáhá korigovat známky stárnutí, vyživuje a chrání. Zaměřuje se na jemné linky a vrásky, ztrátu pevnosti i tmavé skvrny. Jeho sametová narůžovělá textura navíc promění běžnou ranní péči v příjemný kosmetický rituál.

Prémiová péče, která vrací pleti pevnost.

Nezapomínejte na oční okolí

Citlivá oblast kolem očí často prozradí únavu i věk jako první. Uriage Age Absolu Zpevňující oční balzám proto cílí hned na deset známek stárnutí, mezi něž patří vrásky, váčky, tmavé kruhy, suchost nebo ztráta elasticity a jasu. Peptidy, kyselina hyaluronová, antioxidanty a termální voda Uriage pomáhají oční okolí hydratovat, vyhlazovat a rozjasňovat.

Prémiová péče, která vrací pleti pevnost.

Regenerace, zatímco spíte

Večer můžete rutinu zakončit Obnovujícím nočním krémem s granátovým jablkem. Během nočního odpočinku poskytuje zralé pleti výživu a podporuje její regeneraci. Pomáhá vyhlazovat jemné linky a vrásky, zpevňovat kontury obličeje a redukovat vzhled tmavých skvrn.

Prémiová péče, která vrací pleti pevnost.

Řada Uriage Age Absolu tak umožňuje sestavit ucelený každodenní rituál od séra přes péči o oční okolí až po denní a noční krém. Produkty Uriage jsou dostupné v lékárnách Dr. Max a na e-shopu drmax.cz.

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Uriage Age Absolu: Prémiová péče, která vrací pleti pevnost

Komerční sdělení
Shutterstock

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