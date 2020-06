_____________________________________________________

KYNUTÉ TĚSTO - pro zkušené





TRADIČNÍ KYNUTÝ KOLÁČ S DROBENKOU

60 minut + kynutí / 24 kousků

Ingredience: 25 g droždí, 1 sáček vanilkového cukru, 150 ml mléka, 300 g polohrubé mouky, ½lžičky soli, 60 g cukru krupice, 2 žloutky, 60 g másla náplň: 400 g borůvek, 2 lžíce polohrubé mouky

drobenka: 50 g máslal50 g cukru krupice, 1 sáček vanilkového cukru, 60 g polohrubé mouky

Postup:

1.Droždí rozdrobte do misky, zasypte ho vanilkovým cukrem a zalijte polovinou vlažného mléka. Na teplém místě nechte vzejít kvásek. Mouku prosejte do mísy a smíchejte se solí. Při­dejte kvásek, zbylé vlažné mléko, cukr, žloutky a změklé máslo. Vypracujte hladké vláčné těsto a nechte ho na teplém místě nakynout, až zdvojnásobí objem.

2. Mezitím rozpalte troubu na 180 °C a připravte si drobenku z másla, obou cukrů a mouky.

3. Nakynulé těsto rozválejte na plát silný 1 cm. Přendejte ho na plech vymazaný tukem. Borůvky promíchejte s polohrubou moukou, rozložte je na těsto a posypte drobenkou.

4. Koláč nechte 15 minut kynout na plechu. Pak ho vložte do vyhřáté trouby a pečte při 180 °C asi 15 minut. Pak teplotu snižte na 160 °C a koláč dopékejte dalších 15 minut. Po upe­čení ho nechte na plechu vychladnout a pak nakrájejte.

LITÉ

Smíchejte 300 g hladké mouky s 80 g cukru. Udělejte důlek, vlijte do něj 250 ml teplého mléka a rozdrobte 20 g droždí. Až vzejde kvásek, přidejte 2 žloutky, 100 g rozpuštěného másla a vymíchejte řídké těsto. Nechte ho dvě hodiny kynout a pak rozetřete na plech. Obložte ovocem a drobenkou a upečte.

BEZ KYNUTÍ

Do mísy vsypte 250 g polohrubé mouky. Udělejte v ní důlek, do kterého rozdrobte 40 g droždí. Posypte ho vanilkovým cukrem a rozmíchejte se 125 ml mléka. Po chvilce přidejte 125 g změklého tuku, špetku soli, 1 žloutek a vypracujte tuhé těsto. Vyválejte ho, obložte a hned s ním na plech.

PODVODNÍ

Se 40 g droždí smíchejte 50 g cukru a 50 ml vlahého mléka. Než nakyne kvásek, rozetřete 160 g másla, 1 vejce a 1 žloutek. Pak vmíchejte 300 g polohrubé mouky, špetku soli, kvásek a vypracujte bochánek těsta. Zabalte ho do utěrky a ponořte do ledové vody. Nechte

dvě hodiny kynout, pak rozválejte na placku a tvořte koláče.

_____________________________________________________



KŘEHKÉ TĚSTO - pro pokročilé





LINECKÝ KOLÁČ S RYBÍZEM

60 minut + odležení / 12 kousků

Ingredience: 200 g polohrubé mouky, ½lžičky kypřicího prášku, 60 g moučkového cukru, 1 sáček vanilkového cukru, 2 žloutky, 150 g másla, 100 g máslových sušenek, 200 g čerstvého či mraženého rybízu

bílkový sníh: 60 g krupicového cukru, 2 bílky, 30 g mletých mandlí

Postup:

1. Mouku s kypřicím práškem prosejte a smíchejte s vanilkovým i moučkovým cukrem. Přidejte žloutky a ­máslo nakrájené na kousky. Vypracujte hladké těsto, zabalte ho do potravinářské fólie a nechte v chladničce 30 minut odpočinout. Troubu vyhřejte na 180 °C.

2. Odleželé těsto rozválejte na kulatý plát a vyložte jím koláčovou formu s průměrem 26 cm.

3. Sušenky rozdrťte, smíchejte s očištěným rybízem a rozprostřete na těsto ve formě. Koláč pečte ve vyhřáté troubě asi 20 minut.

4. Z bílků a cukru vyšlehejte pevný sníh a vmíchejte do něj mandle. Potřete jím povrch předpečeného koláče. Teplotu v troubě snižte na 160 °C a koláč pečte ještě 15 minut. Pak ho nechte ve formě vychladnout.

ŠPALDOVÁ VERZE

Do mísy prosejte 250 g jemně mleté celozrnné špaldové mouky. Přimíchejte špetku soli a 2 lžíce třtinového cukru. Pak do této směsi přidejte 125 g drobně nakrájeného nebo nastrouhaného másla, 4 lžíce studené vody a vypracujte těsto. Nevadí, když v něm zůstanou kousky másla. Těsto rozválejte plát a dejte odležet do lednice.

MANDLOVÁ VERZE

Spolu s 300 g hladké mouky prosejte do mísy 100 g moučkového cukru. Přidejte 100 g jemně mletých mandlí a promíchejte. Pak do směsi nastrouhejte 200 g másla a vidličkou ho zapracujte. Rozmíchejte 1 žloutek se lžící jablečného octa a lžící studené vody. Přidejte do mouky s máslem a vypracujte těsto.

BEZ LEPKU

Obě mouky – 130 g pohankové a 130 g bezlepkové – prosejte do mísy. Přidejte ½ lžičky sody, 60 g třtinového cukru a špetku soli. Pak do moučné směsi nastrouhejte 100 g másla. Krátce propracujte, přidejte 1 vejce a zpracujte na hladké těsto. Zabalené ve fólii ho nechte v chladu tři hodiny odležet.

_____________________________________________________



TŘENÉ TĚSTO - pro začátečníky

ANGREŠTOVÝ KOLÁČ

20 minut + pečení / 12 kousků

Ingredience: 200 g polohrubé mouky, 200 g hrubé mouky, 1 lžička prášku do pečiva, 1 lžička jedlé sody, mletá skořice, 150 g másla, 2 vejce, 100 g cukru jemná krupice, 250 ml podmáslí, 200 g angreštu

Postup:

1.Plech vymažte máslem a vyložte pečicím papírem. Troubu nastavte na program horký vzduch a vyhřejte na 180 °C.

2. Do mísy prosejte obě mouky, prášek do pečiva, jedlou sodu, špetku skořice a promíchejte. Máslo rozpusťte a nechte lehce zchladnout.

3. Vejce vyklepněte do mísy, přidejte cukr a společně utřete do nadýchané pěny.

4. Do mísy s utřenými vejci postupně přisypávejte moučnou směs, přilévejte podmáslí a rozpuštěné máslo. Všechny in­gredience zpracujte na hladké těsto.

5. Na připravený plech těsto rozetřete a na ně rozprostřete angrešt. Vložte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte asi 40 minut. Pak nechte na plechu vychladnout.

TVAROHOVÁ VERZE

Promíchejte 200 g polohrubé mouky, 1 lžičku soli a ½ lžičky jedlé sody. Utřete 80 g másla a 50 g cukru. Pak do něj zapracujte 150 g tvarohu a 3 žloutky. Vyšlehejte sníh ze 3 bílků a 50 g cukru a zapracujte ho střídavě s moučnou směsí do máslové pěny.

JOGURTOVÁ VERZE

Do mísy prosejte 300 g moučkového cukru, 400 g polohrubé mouky a 1 kypřicí prášek do pečiva. Pak přimíchejte 3 vejce, 200 ml oleje a 300 ml bílého jogurtu. Na velký plech vyložený pečicím papírem nalijte těsto a na něj naskládejte třeba meruňky.

SMETANOVÁ VERZE

Do nadýchané pěny utřete 3 žloutky, 100 g změklého másla a 100 g moučkového cukru. Pak střídavě vmíchejte 130 g polohrubé mouky a 150 g lehce našlehané smetany. Nakonec zapracujte bílkový sníh vyšlehaný se špetkou soli.