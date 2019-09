_______________________________________________________-

1. Pojmenujte svůj stres

Napište si na papír, co a kdo vás nejvíc stresuje. Tahle jednoduchá metoda opravdu funguje. Nutí vás totiž pře­mýšlet, proč jste se do některých situací dostali. Jakmile to máte „černé na bílém“ a všechny problémy jsou pojme­nované, seřaďte si je podle důležitosti.

2. Sdílejte, konzultujte, ptejte se

Ne nadarmo se říká, že sdílená bolest je poloviční bolest. V tomto případě to platí mnohonásobně. Partner, kamarádka nebo kolegyně, kteří vidí věci „zvenku“, vám poradí řešení, které by vás možná nenapadlo.

3. Nevyhýbejte se lidem

Je-li váš stres způsobený ztrátou milované osoby nebo rozchodem, nestraňte se lidí. To nejhorší, co v tomto pří­padě můžete udělat, je zavřít se doma jen se svými starostmi. Dobu smutku nezkrátíte, ale kontakt s přáteli a rodinou vám pomůže na trápení aspoň na chvíli zapomenout.

4. Vytvořte si režim

Udělejte to, co radí psychologové třeba rodičům hyperaktivních dětí. Ur­čitou vnitřní hyperaktivitu totiž máte právě teď v sobě a nevíte, co dřív dělat, abyste vše stihli. Pak nervózně odbíháte od jedné věci ke druhé. Diář s pečlivě zapsanými úkoly a jejich ­konkrétními termíny rozhodně není přežitkem! Při plánování si navíc promyslíte, kolik času na co potřebujete. Zahrňte do plánu i domácnost.

5. Usmívejte se

Úsměv odstraňuje bariéry, navozuje dobrou atmosféru a je „nakažlivý“. Naučte se proto usmívat. Zlepší se vám ­nálada a vaši blízcí a kolegové se budou raději bavit a pracovat s vámi než s nějakým mrzoutem.

6. Nebojte se psychologa

Je to odborník, který na základě svých znalostí a zkušeností nezávisle posoudí, co vás trápí a stresuje. Pozorně vás vyslechne a probere s vámi vaše chyby. Pokud se vám nedaří stres zvládat, pomůže vám!

