Soutěž časopisu Esquire je pořádána v různých obměnách po celém světě již několik let. V sedmém ročníku soutěže české mutace magazínu se představí i nový koncept. Nové kategorie reflektují světové trendy a tempo. Fashion, Byznys, Digital, Sport, Art, a také speciální kategorie Esquire Woman of the year. Kromě úspěšných mužů tak soutěž představí i výjimečné ženy. Hlasovat pro své favority můžete od 27. 8. do 30. 10. 2020 na stránkách EsquireMAN.cz!

Kategorie:

Byznys - poznejte ty nejzajímavější projekty, které svým významem přesahují obchodní sféru. Vůně jako umění, síť obchodů s famózními hranolky nebo výbava na skateboard. Podpořte svého favorita.

Jakub Kopčák a Lukáš Loskot

René Müller

Maxim Habanec a Daniel Rahman

Fashion – návrhář, obchodník s módou a model – muži, kteří stojí u zrodu našich budoucích šatníků. Rozhodněte, kdo z nich bude výhercem v této kategorii.

Jan Černý

Andrej Kusalík

David Trulík





Art - Co mají společného rap, přestavby motocyklů a skleněné sochy? Možná nutkavý pocit, že svět hudby a slov, strojů i roztaveného písku by mohl být ještě krásnější. Podívejte se na nominované muže v kategorii Art.

Jakub Vlček aka Yzomandias

Matěj Sysel

Martin Janecký

Sport - Vůli, fyzičku a schopnost překonávat své vlastní hranice potřebujete v judu, MMA i šermu. Co ale dělá ze sportovce vítěze? Hlasujte pro svého favorita.

Lukáš Krpálek

Makhmud Muradov

Alexander Choupenitch

Digital - Budoucnost dřímá ve virtuálním světě a někdo na ni dosáhne dřív než ostatní. Díky moderním technologiím mizí vzdálenosti a jsou lidé, kteří toho dokáží využít lépe než ostatní. Podívejte se na kandidáty.

Filip Hodas aka Hoodass

Martin Carev

Jan Valenta

Hlasovat můžete v každé kategorii vždy jednou, celkem tedy můžete hlasovat pětkrát. www.esquireman.cz