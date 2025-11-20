Stárnutí pleti – neřešme následky, ale příčinu!

S přibývajícími roky dochází v pleti k přirozenému úbytku klíčových látek, jako je kyselina hyaluronová, a zpomaluje se buněčná obnova. Mnoho kosmetických produktů se zaměřuje na následky těchto změn, ale skutečná péče by měla jít hlouběji – až k samotné příčině stárnutí.

Celosvětový objev buněčná senescence jako příčina stárnutí pleti

V průběhu času buňky stárnou – přestávají být aktivní, plnit svou funkci a šíří stárnutí i do okolí. Převratný objev profesora Jean-Marca Lemaitra ukazuje, že tzv. buněčná senescence (poslední fáze stárnutí buněk) je „nakažlivá“. Senescentní buňky, přezdívané „zombie buňky“, začínají vylučovat prozánětlivé faktory, které kontaminují zdravé buňky a urychlují jejich stárnutí.

Při péči o pleť je proto vhodné cílit přímo na příčinu stárnutí – buněčnou senescenci – prodloužit tak mládí buněk a dlouhodobě zpomalit stárnutí pleti.

Revoluční péče HYALURON ACTIV B3 od Eau Thermale Avène

Na základě tohoto vědeckého objevu vznikla omlazující řada HYALURON ACTIV B3, která se revolučním způsobem zaměřuje na regeneraci pleti v samotném srdci buněk. Kombinuje čistou kyselinu hyaluronovou a niacinamid – dvě silné aktivní látky, které pomáhají:

  • Oddálit nástup buněčné senescence
  • Zlepšit elasticitu pleti
  • Redukovat vrásky a jemné linky

Zvýšit syntézu vlastní kyseliny hyaluronové

  • Zlepšit hydrataci a rozjasnit pleť

Výsledky po aplikaci denního krému:

· Od 1. aplikace je pleť jemnější a zářivější (1)

· Po 15 dnech je pleť zregenerovaná a zpevněná. Vrásky jsou vyhlazené. (1)

· Zpevněná pleť u 97% žen (2)

Kromě účinnosti nabízí tato řada i smyslový zážitek – jemné textury, příjemnou parfemaci a vysokou snášenlivost i pro citlivou pleť. Produkty jsou navrženy s ohledem na ekologickou udržitelnost, obsahují až 97 % přírodních složek a jsou baleny v recyklovatelných obalech.

Pokud hledáte péči, která skutečně respektuje biologii vaší pokožky, regeneruje ji a zároveň potěší vaše smysly, je tato řada určená právě vám.

Dostupná v partnerských lékárnách a online. Objevte sílu vědy ve službách krásy.

Více na www.avene.cz

(1) Sebehodnocení, 65 osob.

(2) 2měsíční instrumentální měření, 41 osob

