Spolehlivý ochránce a svěžest na každý den

Ideálně pokožku chráníme přípravkem, který se snadno roztírá, okamžitě vstřebává a zanechá na pleti příjemný pocit. Přesně to dokáže nový EUCERIN® Ultra lehký fluid na opalování na obličej SPF 50+, který kromě spolehlivé ochrany zajistí každému druhu pleti také okamžitou hydrataci a osvěžení.

Ochrana před slunečním zářením by měla být naprosto samozřejmou a pravidelnou součástí naší každodenní péče o pokožku. Spálená pokožka od slunce je totiž pro naše zdraví obrovským rizikem. UV záření může způsobit nenapravitelné škody, a to i ve dnech, kdy je zataženo. Zároveň je nutné si uvědomit, že je mu naše pokožka vystavena i ve vodě nebo za sklem oken. Málokdo si také uvědomuje, že pokožka si každé spálení pamatuje, a postupně, spálí-li nás slunce opakovaně, dochází k jejímu trvalému poškození. Je vám každodenní nanášení opalovacího krému nepříjemné? Vadí vám, že většina přípravků zanechává lepkavý pocit nebo bílé skvrny? Neplatí to o všech, nový opalovací přípravek Ultralehký fluid na opalování na obličej Hydro Protect SPF 50+, značky Eucerin® vás nadchne svým lehkým složením a příjemnou konzistencí, která se rychle vstřebává. Je nemastný a nekomedogenní a určený pro všechny typy pleti. Obsahuje kyselinu hyaluronovou, glycerin a další přirozené složky, které pleť hydratují. Kyselina glycyrrhetinová z kořene lékořice zase podporuje a posiluje vlastní obnovu DNA pokožky. A díky pokročilé technologii Advanced Spectral Technology chrání tento fluid pleť nejen před slunečními paprsky UVA a UVB, ale také před vysokoenergetickým viditelným světlem (HEV). Fluid nanášejte na pleť vždy až po aplikaci pečujících přípravků, jako jsou séra a hydratační krémy. A teprve po nanesení fluidu můžete přistoupit k líčení. V ideálním případě noste jedno balení vždy při sobě, ať můžete v případě potřeby obnovit ochrannou vrstvu. Při nanášení krému na obličej dbejte na to, abyste nanesli dostatečné množství nejen na čelo, tváře a nos, ale i na pokožku kolem očí, uší, krku a rtů. Skvělá zpráva je, že fluid je nedráždivý, tudíž ho můžete bez obav použít i pro oční okolí.

Skvělá zpráva je, že fluid má ultralehké, nemastné složení a velmi rychle a beze zbytku se vstřebává. Ocení ho každý typ pleti!

