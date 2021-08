NA MASO (5 PORCÍ)

400 g vykostěných kuřecích stehen Dobré maso, 300 g vykostěných krůtích prsou, 300 g vepřové krkovice DOBRÉ MASO, asi 1 lžíce soli, 1 lžička mletého bílého pepře, několik snítek čerstvého rozmarýnu, tymiánu a oregana, 1 plná lžička sušeného mletého česneku, 1 lžička mleté sladké papriky Penny, asi 4 lžíce rostlinného oleje, 5× velký bambusový špíz Maso srovnejte paličkou na maso a rovnou nakrájejte na menší kousky, které půjdou napíchat na špíz. Maso z obou stran osolte a opepřete. Poté otrhejte větvičky rozmarýnu, tymiánu a oregana a dejte je do vyšší úzké nádoby. Do nádoby přidejte taky mletý česnek, papriku a olej. Vše rozmixujte najemno. Hotovou marinádu nalijte na maso a dobře promíchejte. Pokud máte čas a možnost, maso marinujte den či dva v lednici. Nakonec maso druh po druhu napíchejte na špízy a vložte na rozpálený gril. Grilujte zhruba 8 až 10 minut.



NA SALÁT

250 g bulguru, 3 až 4 lžíce rostlinného oleje, asi 40 ml šťávy z citronu my BIO, 2 stroužky česneku od českých farmářů, 2 zralá rajčata od českých farmářů, třetina salátové okurky (není nutná) my BIO, 40 g listové petržele, 20 g lístků máty, 1 menší bílá cibule, sůl a bílý pepř. Bulgur dejte do vyšší misky, osolte, opepřete a zalijte téměř dvojnásobkem vařící vody. Misku pečlivě zaklopte nebo zakryjte fólií. Počkejte, dokud bulgur nenasákne veškerou vodu, bude to trvat asi 20 minut. Mezitím si smíchejte olej, šťávu z citronu, špetku pepře a česnek utřený se solí. Rajčata nakrájejte spolu s okurkou na menší kousky. Bylinky nasekejte na tenké nudličky a cibuli na jemné kostičky. Nakonec bulgur smíchejte se zbylými surovinami a dresinkem. Podle potřeby dochuťte a před podáváním nechte odležet a dobře vychladit!

NA DIP

Asi 400 g bílého jogurtu BONI, 2 až 3 stroužky česneku od českých farmářů, snítka kopru, 2 lžíce olivového oleje San Fabio, citronová šťáva (podle chuti), ⅔ salátové okurky my BIO Jogurt dejte do misky, přidejte česnek utřený s trochou soli, šťávu z citronu, sůl, pepř, nasekaný kopr, olivový olej a vše zamíchejte. Poté nastrouhejte okurku, vymačkejte z ní přebytečnou vodu a přidejte ji také do jogurtu. Nakonec ještě ochutnejte a dochuťte.

SERVÍROVÁNÍ

Maso rozdělte na talíře, přidejte kousky opečeného pečiva, salát a dip

Dobrou chuť!

