Slavnostní GALA večer Žena roku 2025

Vyhlášení dvanáctého ročníku soutěže proběhlo v krásných prostorách Českého muzea hudby a přineslo nezapomenutelné zážitky.

Slavnostní GALA večer Žena roku 2025. | foto: Archiv Žena a život - ŽR 2025

České muzeum hudby bylo pro vyhlášení Žen roku ideální. Kromě působivé architektury a osvětlení v něm právě probíhala výstava Diva věnovaná Soně Červené.

Večerem provázela moderátorka Lucie Křížková. Na pódium si postupně pozvala šéfredaktorku ŽaŽ, které pronesla úvodní slovo, poté porotu soutěže, její vítězky i finalistky.

Slavnostní GALA večer Žena roku 2025.

Hlavní cenou v tombole byla víkendová zápůjčka vozu Elroq od partnera soutěže Škoda Auto. Při losování si všichni přáli zaslechnout právě své číslo.

Slavnostní GALA večer Žena roku 2025.

Zázemí nám poskytl nedaleký Alchymist Grand Hotel and Spa, který se proměnil v okouzlující šatník. Vítězky si mohly vybrat večerní outfit, ve kterém na vyhlášení půjdou, a to od partnera soutěže C&A.

Slavnostní GALA večer Žena roku 2025.

Další velmi žádanou výhrou v tombole byl zájezd od společnosti Linz Tourismus nabízející pobyt pro dva dospělé na tři noci v exkluzivním hotelu v Horním Rakousku – v moderním městě Linec.

Slavnostní GALA večer Žena roku 2025.

Vítězky si užívaly i prvotřídní péči od vizážistek z Líčírny Organics, které přesně odhadly, jaký make-up se pro každou z nich hodí. Všechny se při líčení cítily jako královny.

Slavnostní GALA večer Žena roku 2025.

Hudební doprovod celého večera měla na starost Lucie Dvořáková alias DJ Lucca. Po slavnostním vyhlášení dodala svou energickou hudbou akci živý puls, který hosté spontánně následovali.

Slavnostní GALA večer Žena roku 2025.

Julie Bischofová zvítězila v kategorii Byznys, jejímž partnerem byla značka Oslo Skin Lab. Výhru jí předala šéfredaktorka časopisu Žena a život Zuzana Zbořilová.

Slavnostní GALA večer Žena roku 2025.

V kategorii Síla vyhrála Jindra Landová. Cenu jí předala zpěvačka Elizabeth Kopecká, která zastupuje značku Eucerin a zároveň byla ambasadrokou kategorie Síla.

Slavnostní GALA večer Žena roku 2025.

Výherkyní v kategorii Inspirace se stala Jana Ilčíková. Ocenění jí předávala Marketing Communications Specialist Škoda Auto Aneta Kalmárová.

Slavnostní GALA večer Žena roku 2025.

Na galavečeru nechyběly samozřejmě ani finalistky, které jsou na společné fotografii s vítězkami. Zleva můžete vidět Danielu Zoulovou, Veroniku Mocovou, Veroniku Cibulkovou, Jindru Landovou, Janu Ilčíkovou, Julii Bischofovou, Adélu Markovou, Kristýnu Mertlovou a Lucii Rožďalovskou. V popředí je redaktorka a koordinátorka projektu Tereza Čaladi a šéfredaktorka časopisu Žena a život Zuzana Zbořilová.

Slavnostní GALA večer Žena roku 2025.
