Někteří se zde zastaví při sjíždění Vltavy, jiní se přijedou kochat historickými památkami, malebností samotného městečka a krumlovského zámku. Atmosféru města si nejlépe vychutnáte na Sunset Terrace Hotelu Růže, kde můžete ochutnat speciality místní kuchyně nebo si dopřát sklenku skvělého vína. Deštivé odpoledne lze zpestřit návštěvou welness centra, které se nachází přímo v hotelovém komplexu.





Pro milovníky kultury

Po návštěvě krumlovského zámku a zámeckého komplexu nezapomeňte na procházku zámeckými zahradami k otáčivému hledišti. Zhlédnout zde můžete činohru, muzikál, operu i balet. Program divadla je nabitý, hraje se téměř každý den a letní divadelní sezóna končí až 8. září.

V září začíná Festival barokních umění, kde vás okouzlí původní barokní hudební tvorba v co nejautentičtějším provedení. Hned další víkend se konají Svatováclavské slavnosti s tradičním jarmarkem a přehlídkou folklorních souborů.

Zážitkovou hru Za klášterní zdí si rozhodně musí vyzkoušet vaše děti. Zkusíte si obléct gotický šat nebo na chvíli prožijte řeholní život jako mnich či jeptiška. Najděte klášterní zakládací listinu nebo přeložte tajný vzkaz ve starodávné knize.

Před deštivým počasím se můžete schovat i v některé z místních galerií a muzeí. Například v Egon Schiele Art Centru se můžete pokochat nejen několika stálými výstavami, ale již samotná galerie stojí za pozornost. Starobylý komplex budov bývalého městského pivovaru ze 16. století nabízí příjemnou kavárnu, ateliéry k pronájmu i rozsáhlý muzejní obchod.

Romantický odpočinek

Procházky překrásnou místní krajinou a poslední letní paprsky vám dodají energii, kterou budete na začátku září určitě potřebovat. Nádherná panoramata města vás pohladí na duši. Místní krásy můžete obdivovat také z koňského hřbetu. Pro romantiky jsou zde celoročně k dispozici i večerní vyhlídkové plavby na vorech srdcem Českého Krumlova.

Sportu zdar

Pokud je vaše duše spíše sportovně založená, přijdete si taky na své. Kromě procházek a jízdy na kole si můžete užít i vodu. Během plavby sjedete tři jezy a zažijete cca devadesát minut skvělé zábavy. Do konce srpna se můžete navíc kochat nasvíceným historickým městem z hladiny řeky díky nočnímu raftingu. V okolí města je mnoho turistických stezek nabádajících k příjemným a romantickým procházkám. Pro milovníky cykloturistiky je zde vybudováno mnoho kratších i delších cyklostezek s množstvím přírodních zajímavostí, památek i míst k občerstvení. Nebo si až do konce listopadu zahrajte golf či vyzkoušejte jachting na nedalekém Lipně.

Tip na ubytování

Pokud toužíte načerpat pravou historickou atmosféru města, vyzkoušejte nově zrekonstruovaný Hotel OLDINN přímo v samém srdci města. Rozsáhlá rekonstrukce tří budov tvořících dnes hotel totiž citlivě zachovala zajímavé útržky z historie sahající téměř 600 let do minulosti. Hotel je plný příběhů z blízké i daleké minulosti, díky kterým objevíte Krumlov, jaký zůstává většině turistů utajený. Kouzlo dávných dob se zde snoubí se vším, co host potřebuje v 21. století. Využijte jeden ze speciálních balíčků, které nabízí možnost vytěžit z vašeho pobytu v Krumlově maximum.