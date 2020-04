_____________________________________________________________

Salát Niçoise s kuřetem

Počet porcí: 4

Příprava: 40 minut

Ingredience: 2 l kuřecího nebo zeleninového vývaru, 250 g zelených fazolek, 600 g kuřecích prsou, 4 vejce, 150 g cherry rajča, 100 g baby špenátu, 4 lžíce oliv, ½ krabičky řeřichy, sůl l mletý černý pepř, na dresink: 1 lžička medu, 1 lžíce citronové šťávy, 1 lžička hořčice, 4 lžíce panenského olivového oleje

1. Vývar vlijte do kastrolu a přiveďte k varu. Fazolky zbavené konců se stopkami vložte do vývaru a povařte asi 2 minuty. Poté je kleštěmi nebo sítkem přendejte do ledové vody a nechte vychladnout.

2. Do vroucího vývaru vložte celá kuřecí prsa, teplotu zmír­něte, aby tekutina jen lehce probublávala, a maso vařte (tzv. pošírujte). Asi po 25 minutách ho z vývaru vyndejte a nechte chvilku odpočívat.

3. Mezitím uvařte vejce na hniličku nebo natvrdo. Zchlaďte je a oloupejte. Ještě si připravte dresink: smíchejte všechny ingredience, nejlépe v uzavíratelné skleničce, kterou třepte tak dlouho, až vznikne hustá krémová tekutina.

4. Na talíře rozdělte přepůlená rajčata, listy špenátu, zelené fazolky a olivy. Osolte a opepřete. Kuřecí prsa vidličkou natrhejte na vlákna a přidejte k zelenině spolu s vařeným vajíčkem. Vše přelijte dresinkem a posypte řeřichou.