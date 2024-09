Ruční zpracování je pro nás klíčové

Na farmě v Božicích pracují manželé Klíčovi v dokonalé symbióze. Příběh farmy začal v roce 1993, kdy ji založil Markův tatínek. Když farmu v roce 2005 převzali mladí manželé, rozhodli se vytvořit svůj vlastní výrobek. „Mým snem bylo zpracovávat mléko a vyrábět sýry, tak jsme si v roce 2015 otevřeli minimlékárnu. Pak jsme objevili skrytý poklad našich krav – A2 mléko, a začali se primárně soustředit na práci s ním,“ shrnuje historii mlékárny Lenka Klíčová.

Oba manželé vyrůstali na vesnici, což považují za velký benefit. „Věděli jsme, do čeho jdeme, co práce na farmě obnáší a co je tomu potřeba obětovat,“ říkají s úsměvem. Marek je rostlinolékař a stará se o pole a pěstování rostlin, zatímco Lenka se věnuje chovu krav a výrobě mléčných produktů. „Žijeme prostě v symbióze,“ popisují svůj vztah s humorem.

A2 mléko je speciální druh mléka pocházející výhradně od krav, které po generace dědí specifický gen. Tento druh mléka neobsahuje A1 beta-kasein, protein, který může u některých lidí způsobovat trávicí potíže. A2 mléko je tak ideální pro ty, kteří mají problémy s trávením běžné mléčné bílkoviny.

„Zjistili jsme, že naše červenostrakaté krávy mají tento speciální gen ve vysokém zastoupení,“ říkají manželé Klíčovi. „Začali jsme to více studovat a rozhodli jsme se, že chceme naše stádo do budoucna postavit tak, abychom mohli produkovat pouze A2 mléko,“ dodávají.

Výroba A2 mléka vyžaduje pečlivý výběr jedinců s požadovaným genetickým předpokladem. Mléko také podléhá přísným nárokům na pečlivé zacházení – nesmí přijít do styku s jiným mlékem a musí být dodržována přísná pravidla při výrobě, aby byla zajištěna čistota a kvalita výsledného produktu. „V celé republice se tomuto druhu mléka věnují jen dva až tři statky. Je to stále velká rarita,“ přibližují manželé. „Mnoho lidí má problémy s trávením běžné mléčné bílkoviny. Mléko A2 tyto problémy nezpůsobuje, což ho činí ideálním pro moderní společnost.“

Lenka a Marek dále popisují, jak se dá mléko A2 poznat po chuti: „Je sladší, má jemnější chuť a je plnější. To je dáno i šetrnější pasterizací. Mléko nijak neupravujeme a jeho obsah tuku se pohybuje kolem 4 %. I plnění je velmi šetrné, aby mléko neztratilo nic ze své výjimečnosti. Plníme ho do skla jako dříve. Na vrchu je vždy smetana, což lidem připomíná původní kvalitní chuť mléka.“

S jejich specializací na chov a produkci mléka A2 úzce souvisí i změna v pěstování rostlin. „Před pěti lety jsme přešli na ekologický způsob pěstování,“ dodává Marek. „Zabýváme se ochranou volně žijících ptáků, jako je drop velký a čejka chocholatá. Zaměřujeme se také na pěstování nektarodárných biopásů na podporu biodiverzity.“

V lučních pásech pěstují ostropestřec, hořčici, pohanku a další bylinky. „Nepoužíváme žádné chemické postřiky. Tím přispíváme ke zvýšení potřebné biodiverzity a rovnováze ekosystému,“ doplňuje Lenka. Manželé Klíčovi se snaží svou farmu provozovat v souladu s přírodou a zároveň přinášet maximum kvalitního krmiva pro spokojené dojnice.

Kvalita mléka, sýrů a dalších produktů byla několikrát oceněna, včetně ocenění Regionální potravina Jihomoravského kraje. „Naši zákazníci a největší odběratelé pocházejí ze Znojemska. Hlavně maminky s dětmi si oblíbily náš automat a prodej ze dvora,“ popisuje Lenka. Sýry a mléko z jejich produkce lze zakoupit přímo na místě ve výdejním automatu, ale také u mnoha prodejců se zdravou výživou na Znojemsku a Brněnsku. „Na ocenění Regionální potravina jsme hrdí, protože pomáhá s propagací naší značky a venkova a dává tak světu vědět, že se tady u nás dějí hezké věci,“ uzavírá vyprávění Lenka.

Značku Regionální potravina uděluje ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání v obchodech, na farmářských trzích či přímo u výrobců.

