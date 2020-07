________________________________________________________

TROCHA HISTORIE - OD STAROVĚKÉHO ŘECKA AŽ PO SOUČASNOST

800 př. n. l.

Ve starověkém Řecku si rty zvýrazňovaly prosti­tutky. Byla to povinnost, aby se odlišily a muži jasně věděli, že tyto ženy rozhodně nehledají dlouhodobý vztah.

45 př. n. l.

Královna Kleopatra nosila jednu z prvních červených rtěnek. Těm dnešním byla ale na hony vzdálená. Šlo o mix hmyzu, rybích šupin a včelího vosku. Nosili ji dokonce i muži jako znamení síly.

1558

Královna Alžběta I. nosila rudou rtěnku téměř ne­ustále, a to na veřejnosti i v soukromí. Věřila, že má mystickou léčivou sílu, a proto si ji často apliko­vala i v nemoci.

1900

Coco Chanel zbožňovala červené rty. Proto navrhla kultovní kabelku se speciální přihrádkou právě na rtěnku.

1923

Poprvé je představena tzv. cylindrická rtěnka, jak ji známe dnes. Tento vynález umožnil ženám mnohem snazší nanášení.

1950

Marylin Monroe prohlá­sila, že mixuje pět odstínů červených rtěnek, aby dosáhla své ikonické sexy barvy rtů.

Správná péče

Svému tělu a obličeji nedáváme nikdy tak zabrat jako právě v letních měsících. Hubneme do plavek, shazujeme zimní osrstění, vlasy necháváme zbarvit světlým melírem a podobně. Na jednu část však mnoho z nás zapomíná – rty. O ty je třeba starat se nejen přes zimu, ale i v létě. Pod vrstvami nejrůznějších barevných rtěnek se totiž „zapotí“ přece jenom trochu víc. Proto si alespoň jednou týdně dopřejte domácí peeling, který rty zbaví suchých šupinek i odumřelé kůže. A jako po každém jiném drsném peelingu, i rty na závěr rozmazlete zklidňujícím balzámem.

Nepodceňujte pitný režim

Voda tvoří až 70 % celkové hmotnosti lidského těla. Pokud tělu neposkytujete dostatek tekutin, trápíte ho nejen zevnitř (bolest hlavy, dehydratace, únava), ale nedostatečný příjem čisté vody se odrazí i na rtech, které jsou najednou suché a popraskané. Doporučené množství denního příjmu tekutin se pohybuje kolem 2,5 litru denně, ale i tady dejte pozor. Pokud vám totiž rty otékají, může to být znamení, že máte tekutin naopak až moc.



Ochrana před sluncem

Vysoké letní teploty dávají zabrat nejen našemu organismu, ale především kůži. V létě nejvíce trpí naše pleť, která musí bojovat s nánosem líčení, pocení a následnou suchostí. Právě suchá pleť je nejvíce náchylná ke vzniku vrásek, což se týká i okolí rtů. Nedostatečně chráněné rty jsou navíc to první, co si na slunci bez všimnutí spálíte. Může za to tenká kůže, skrze kterou proniká UV záření velmi rychle.