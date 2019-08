Přetrhejte pouta

Jako první se snažte udělat všechno pro to, abyste přerušila jakýkoliv kontakt s vaším bývalým. Ne navždy, ale rozhodně dočasně. Je to zdaleka nejtěžší věc, která vás čeká, ovšem zároveň ta nejdůležitější. Vědci totiž prokázali, že pokud se vídáte nebo mluvíte s milovanou osobou, vaše touha po ní narůstá – což ­logicky znamená, že při kontaktech s bývalým partnerem se zlomené srdce nikdy nezahojí. Pokud máte společnou práci nebo děti, nejspíš se občasnému osobnímu či telefonickému kontaktu nevyhnete. Alespoň se snažte, aby to trvalo krátce a drželi jste se striktně praktické roviny.

Vypněte sociální sítě a vyrazte ven

Pokud jde o Facebook, doporučuje O’Marová dát si od něj pauzu, což může být během fáze společenské izolace o to obtížnější. Čím důsledněji se odpojíte od sociálních médií, tím méně si budete připomínat, o co jste přišla. Nahraďte raději online vztahy těmi skutečnými. Možná nebudete mít náladu stát se teď královnou večírků, ale pocit izolovanosti stoprocentně zažehná, vyrazíte-li si kamkoliv s kýmkoliv, i kdyby to měla být vaše rodina nebo večeře s kamarádkou.

Tohle nikdy nedělejte

1. Rychlovka na jednu noc vám může připadat jako dobrý lék, ovšem ve skutečnosti tak celý ­problém jen odkládáte. Jakmile románek skončí, vrátí se vaše původní ­pocity, okořeněné navíc další mizérií z posledního „mini“ rozchodu.

2. Snažit se utopit smutek v alkoholu je mimořádně bláhové. Krátkodobě vám alkohol pomůže utlumit bolest, ale jeho dlouhodobé užívání působí deprese. Navíc pod jeho vlivem můžete provést něco neodpustitelného.

3. Mluvit o svých pocitech s přáteli je v pořádku, pomlouvat svého ex veřejně nebo na sociálních sítích není. Špačkováním si na chvíli ulevíte, ovšem spíš si tak zkazíte vlastní pověst než tu jeho. Buďte zkrátka ta moudřejší a nechte si urážky pro sebe.

