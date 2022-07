Péči o sebe beru jako běžnou součást svého života. Ráda se o sebe starám a nemám nejmenší problém to přiznat. Nevidím na tom nic povrchního ani nic, za co bych se jako žena měla stydět. Cítit se dobře je jednou ze základních potřeb každého člověka a byť jsem si dobře vědoma toho, že fyzická krása není nejdůležitější v životě, dobrý pocit sám ze sebe se k nim určitě řadí. A tak kromě péče o svoji duši, kterou krmím knihami, filmy, divadlem, hudbou i kulturou všeobecně, taky cvičím, praktikuji jógu, chodím na procházky se psem, dopřeju si masáž, dobré jídlo, víno a hlavně společnost svých přátel a rodiny. To vše ke svému spokojenému bytí nezbytně potřebuji. A pokud jde o samotný vzhled, tak ani ten nezanedbávám. Ráda spím, protože to na krásu opravdu funguje, a používám kvalitní kosmetiku.

Tou poslední, se kterou jsem již tři měsíce moc spokojená, je řada Nuance Magical Anti-Ageing Complex. Najdete v ní denní i noční péči, sérum a samozřejmě krém na oči. Všechny přípravky obsahují účinné látky, jako je jojobový olej, squalan, extrakt z pomeranče i granátových jablek nebo vitamin E ve vysokých koncentracích, díky čemuž je pleť pevnější, plnější a působí mladším dojmem. Celá řada při pravidelném používání navíc pomáhá předcházet vzniku vrásek a poskytuje pleti nejen hydrataci, ale i příjem vitaminů, minerálních látek a antioxidantů.

MOJE RANNÍ RUTINA začíná tím, že si dám krátkou studenou sprchu a obličej si též vždy umyju studenou vodou – je to pro mě životabudič, bez toho si ráno nedovedu vůbec představit. Pleť se hezky vypne, oživí a já se probudím. Pak pokračuji sérem Nuance Magical Anti-Ageing Complex a následuje denní krém ze stejné řady. Ten obsahuje meruňkový olej i vitamin E, což mé pleti dělá velmi dobře. Doslova cítím, jak se prozáří i zregeneruje a je připravená celý den čelit vnějším nástrahám. Samozřejmě nikdy nezapomínám pečovat o krk a dekolt.

OČNÍMU OKOLÍ VĚNUJI nadstandardní péči. Všechno se na něm totiž pozná – nevyspání, stres, to, že se necítíme úplně v dobré kondici. Tohle naštěstí vím již dávno a oční krém používám poctivě od 21 let. Nuance Magical Anti-Ageing Complex Eye Cream ale dokážu plně ocenit až teď, protože s věkem vidím, jak se pokožka kolem očí mění. Používám ho ráno i večer a výsledky jsou vidět! Zmírňuje stopy únavy, kruhy pod očima a minimalizují se vrásky. Když už jsme u toho večera, nesmím zapomenout ani na svůj pravidelný rituál s nočním krémem Nuance Magical Anti-Ageing Night Cream. Vždy ho pečlivě jemnými pohyby nanesu na obličej i krk a mám jistotu, že moje pleť bude po ránu perfektně vyživená i hydratovaná.

JSEM MILOVNICÍ SÉR a stejně jako oční krém je používám asi od 20 let. Vím, že díky obsahu silnější koncentrace účinných látek se dostanou snadněji do pleti a následnou péči dokážou jen zlepšit. Sérum Nuance Magical Anti-Ageing Complex zmírňuje projevy stárnutí a podporuje přirozenou produkci kolagenu a elastinu, která s přibývajícími léty bohužel klesá. Pleť je díky němu hezky jemná a vyplněná. Komplex přírodních látek s extraktem se zeleného čaje a vitaminem E ji zase chrání před vnějšími nepříznivými vlivy. Zkrátka komplexní péče v malé lahvičce, jejíž efekt zvýším použitím denního nebo nočního krému ze stejné řady.

